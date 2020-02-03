Mavi Masada işsizlik ödeneği işlemleri

Belediye bünyesinde 10 yıldır hizmet veren ve binlerce kişiyi işe yerleştiren Çayırova Belediyesi mavi masa hizmet noktası, istihdam ofisi gibi çalışmaya devam ediyor.

Çayırova ve civar ilçelerden gelen işsizlerin iş başvurusunda bulunduğu ve İş-Kur Gebze Hizmet merkeziyle ile koordineli çalışan mavi masa, işverenler ile iş arayanlar arasında köprü vazifesi görüyor. Geçtiğimiz yıl binlerce kişiyi işe yönlendiren ve bin kişinin iş bulmasına imkan sunan mavi masa birimi işsizlik ödeneği başvurularına da alarak, vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor.