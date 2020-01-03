EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Memur maaşları yüzde 5,5 arttı

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerine yeni yılda yapılacak zam oranı belli oldu.

Memur maaşları yüzde 5,5 arttı

03 Ocak 2020 Cuma 15:57

Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 5,5 zamlı alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 6,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısında toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 5'lik zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 1,5'lik enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı.

Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 4 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 1,5'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 5,5'e çıktı.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 6,5'e karşılık geliyor.


AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Emekli ZammıMemur Zammı2020
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
2019’da 15 bin kişi işe yönlendirildi 2019’da 15 bin kişi işe yönlendirildi
GES-KART’lar Sahiplerine Ulaşıyor GES-KART’lar Sahiplerine Ulaşıyor
Çift sıra parklanma yapan araçlara ceza Çift sıra parklanma yapan araçlara ceza
250 çiftçiye, 20 bin ceviz ve hurma fidanı dağıtıldı 250 çiftçiye, 20 bin ceviz ve hurma fidanı dağıtıldı
Arçelik&LG ve Gebze İşkur işbirliği prokolü Arçelik&LG ve Gebze İşkur işbirliği prokolü
KSO Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi KSO Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını...
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

2019’da 15 bin kişi işe yönlendirildi
Çayırova Belediyesi Mavi Masa birimi istihdam ofisi gibi çalışıyor...

Haberi Oku