Milyonluk İhale!
Dilovası'nda 5 Milyon TL değerinde arsa satışı yapılıyor.
Dilovası’na bağlı Çerkeşli Köyü’nde Dilovası Belediyesi’ne ait G23a17d4a Pafta, 632 Ada, 11 Parselde bulunan 8035,26 m2 arsa üçüncü kez ihaleye çıkartılıyor. Daha önceki iki satışta talep alınamaması üzerine arsanın satış ihalesi 8 Şubat Çarşamba günü yapılacak. Belediye İmar Planında Sanayi Depolama Alanı olarak gözüken arsa, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile İhaleye çıkarıldı. Dilovası Belediyesi’ne önemli bir kaynak oluşturması beklenen arsanın satışı için 08/02/2017 Çarşamba günü Saat:11:30´de Dilovası Belediyesi Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda ihale yapılacak. Arsanın imar durumu “Sanayi Depolama “ alanı olarak belirtilirken, rayiç bedeli 700 TL, muhammen bedeli ise 5.624.682 TL olarak ilan edildi.