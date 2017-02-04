EKONOMİ:
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Milyonluk İhale!

Dilovası'nda 5 Milyon TL değerinde arsa satışı yapılıyor.

Milyonluk İhale!

04 Şubat 2017 Cumartesi 15:23

 Dilovası’na bağlı Çerkeşli Köyü’nde Dilovası Belediyesi’ne  ait G23a17d4a Pafta, 632 Ada, 11 Parselde bulunan 8035,26 m2 arsa üçüncü kez ihaleye çıkartılıyor. Daha önceki iki satışta talep alınamaması üzerine arsanın satış ihalesi  8 Şubat Çarşamba günü yapılacak.  Belediye İmar Planında Sanayi Depolama Alanı olarak gözüken arsa, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile İhaleye çıkarıldı. Dilovası Belediyesi’ne önemli bir kaynak oluşturması beklenen arsanın satışı için 08/02/2017 Çarşamba günü Saat:11:30´de Dilovası Belediyesi Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda ihale yapılacak. Arsanın imar durumu “Sanayi Depolama “ alanı olarak belirtilirken, rayiç bedeli 700 TL, muhammen bedeli ise 5.624.682 TL olarak ilan edildi.  


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