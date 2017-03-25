EKONOMİ:
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Motorin Fiyatlarına İndirim Geldi

Motorinin litre fiyatında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim yapıldı.

Motorin Fiyatlarına İndirim Geldi

25 Mart 2017 Cumartesi 09:33

PÜİS yaptığı açıklamaya göre motorin grubunda 25 Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere litre fiyatlarında 7 kuruş indirim geldi.

GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

Az önce kesinleşen indirimle, motorinin litre fiyatı gece yarısından itibaren düşürüldü. Motorin İstanbul'da 4,52 liradan 4,45 liraya, Ankara'da 4,58 liradan 4,51 liraya, İzmir'de 4,56 liradan 4,49 liraya indirildi.

GEÇEN HAFTA DA İNDİRİM YAPILMIŞTI

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösterebiliyor. Motorinin litre fiyatında, geçen hafta da 8 kuruşluk indirim yapılmıştı.
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