MOYSAD, mobilya sektöründe birlik hedefliyor

Türkiye’nin en önemli mobilya ve yatak markalarının tek çatı altında toplandığı Mobilya ve Yatak Sanayicleri Derneği (MOYSAD), Türkiye’yi kapsayan sektör buluşmalarının ikincisini Ankara’da düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Mobilya Sektör Buluşmaları'nın ikincisini gerçekleştiren MOYSAD, mobilya sektörünün geleceğini mercek altına almak adına sektör temsilcilerini bir araya getirmeye devam ediyor.

Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, ATO Başkanı Gürsel Baran, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonu Başkanı Hüseyin Taklacı, MOYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Baki Ertekin, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, ROTA META Kurucusu Doç. Dr. Leyla Türker Şener, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamza Çınar, Kastamonu Entegre Global İş Direktörü Hüseyin Güler ve mobilya sektöründen çok sayıda önemli isim katıldı.

- "Mobilya sektöründe birlik sağlayacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MOYSAD Başkanı Dr. Alpaslan Baki Ertekin, sektörde faaliyet gösteren dev firmalar olarak, yeni bir vizyon ve misyon etrafında yapılanma fikrini benimsediklerini kaydetti.

Mobilya Sektör Buluşmaları’nın ikincisini gerçekleştirdiklerini belirten Ertekin, şunları kaydetti:

"Biz MOYSAD’ı Ekim 2021 yılında 21 şirket ve 30 marka ile kurduk. Teknolojisi, üretim kabiliyeti ve yurt dışı tecrübesiyle yaşadığımız ve elde ettiğimiz tecrübeyi diğer şirketlere aktarmak istiyoruz ve bu amaçla bu derneği kurduk. Sektör problemlerini kendi problemlerimiz gibi gördük ve bu kısa süreçte belirli noktalarda mesafe kat ettiğimizi söyleyebilirim. Ancak yapacak daha çok işimiz var. Türkiye’nin 81 ilinde hızla örgütlenerek mobilya sektöründe birlik sağlamak ve sektöre yeni bir güç katmak istiyoruz. Bu il bazında dernekleşme çalışmalarının şu anda 76’sını derneğimize üye markaların bayileri ile sağladık ve çalışmalarımıza son hızla devam ediyoruz."

- Türkiye mobilya sektörü büyümeye devam ediyor

İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türkiye'nin ihracatının ocak-ekim arasından bir önceki yıla göre yüzde 15,4 bir artış gösterdiğini ve 209,5 milyar dolara ulaştığını hatırlattı.

ATO Başkanı Gürsel Baran da bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan ve sektör temsilcileri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyetini belirterek, "Mobilya sektörü ihracatını her geçen gün artıran ve cari açığa olumlu anlamda katkı sunan sektörlerimizden biri. Bu açıdan ben de sektörün başarısını çok önemsiyorum. Dilerim önümüzdeki yıl 5 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamı görürüz." yorumunda bulundu.

TBMM Sanayi, Ticaret, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Türkiye'yi daha üst liglerde oynatacak unsurun dünyanın dört bir yanında markalı ürün satmak olduğunu, ayrıca marka olmanın sadece isim koymakla olmayacağını aynı zamanda tasarım, inovasyon, verimlilik ve nitelikli insan gücü ile küresel pazardaki fırsatları kollamakla gerçekleşeceğini vurguladı.

MOYSAD Başkan Vekili Davut Doğan mobilya sektöründe bugün 40 bin 500 girişimci ve 209 bin çalışan olduğunu belirterek, "Dolaylı olarak da 500 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Sektörün cirosu 2021 yılında yaklaşık 100 milyar TL idi. Sanayi içindeki payı yüzde 1,88, ithalatımız 800 milyona yakın ihracat ise 4,7 milyar dolar. Bizim sektörümüzde tekstildeki gibi lokomotif sektör olabilir. Bu sebeple de bu sektörü iyi yerlere getirebilmek adına taleplerimizi yinelememiz lazım." ifadelerini kullandı.

ROTA META Kurucusu Leyla Türker Şener, metaverse gibi yeni dönem teknolojilerinin mobilya sektöründe önemli kolaylıklar sağlayacağını aktararak, artırılmış gerçeklik uygulamalarından örnekler verdi.

Diğer konuşmacı olan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamza Çınar ise özellikle eğitimin önemine dikkati çekerek, sistemsel sorunlar iyileştiği zaman sektörün gerçek anlamda potansiyeline kavuşacağını kaydetti.

İşbir Üst Yöneticisi (CEO) Metin Gültepe de marka olmaya giden yolda yaptıkları çalışmaları izleyicilerle paylaşarak deneyimlerini aktardı.

Etkinlik konuşmacılara plaket sunumuyla sona erdi.

AA