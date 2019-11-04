Mustafa Ağırman'dan Siyer Sohbeti

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleşen Prof. Dr. Mustafa Ağırman’ın “Peygamberimizin Hayatı” programına katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bu akşam gerçekleşecek olan bu hoş sohbete katılan tüm hemşerilerimize sonsuz teşekkür ediyorum” dedi. Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşen programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Başkan Yardımcısı Sedat Çelik ve Gebzeliler katıldı.

KATILIMCILARA TEŞEKKÜR ETTİ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz program öncesi yaptığı selamlama konuşmasında, “Bu akşam gerçekleşecek olan bu hoş sohbete katılan siz değerli hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Rabbim hakkıyla kul, hakkıyla ümmet olma şerefinden bizleri mahrum bırakmasın. Yaratıcımız annenizden, babanızdan daha çok seveceksiniz beni ve peygamberimi diyor. Dolayısıyla anam, babam sana feda olsun diyen ashap bunun kıymetini biliyordu. Bu konuda ondan bir katre olsun, nasiplenmek üzere gelen siz değerli gönül dostları hoş geldiniz. Bu konuda söz sahibi olmak isteyen, yeni bir bakış açısı geliştirmek isteyenler için değerli hocamız ikinci kez sizlerle bir araya geldi. Ve her ayın ilk Pazar günü sizlerle Peygamberimizin hayatını konulu sohbet programıyla bir araya gelecek. Bizleri bu programlarda yalnız bırakmadığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

PEYGAMBERİMİZİN HAYATINDA YER ETMİŞ KİŞİLERİ ANLATTI

Prof. Dr. Mustafa Ağırman “Peygamberimizin Hayatı” konulu programının ikincisinde peygamberimizin ecdadını Gebzelilere anlattı. Peygamberimizin hayatında yer etmiş önemli kişileri anlatan Prof. Dr. Mustafa Ağırman, “Peygamberimiz iki kişinin ismini özellikle zikretmiştir. Birisi Hz. Hatice diğeri Hz. Ebubekir’dir. Onların desteği Peygamber efendimiz için çok önemliydi” dedi. Programın sonunda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyüköz, Prof.Dr. Mustafa Ağırman’a sohbeti için teşekkür etti, hediye takdiminde bulundu.