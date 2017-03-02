EKONOMİ:
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Nail Çiler Girişimcilik Haftasını Kutladı!

“GEBZE TİCARET ODASI” Yönetim Kurulu Başkanı NAİL ÇİLER, “GİRİŞİMCİLİK HAFTASI”nı Bir Açıklama Yaparak Kutladı.

Nail Çiler Girişimcilik Haftasını Kutladı!

02 Mart 2017 Perşembe 14:48




“Girişimcilik ruhu ve potansiyeli”, ekonomi üstünlüğünü desteklerken, milletlerin üretim gücünün artmasında da doğrudan rol oynar.

TOPLUMDAKİ GİRİŞİMCİLİK RUHUNUN ülke ekonomisinde desteklenmesinin önemine olan inanç ve desteğimizi, KOSGEB işbirliği ile yürüttüğümüz UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ’nde ulaştığımız rakamlar kanıtlar niteliktedir. 510’u Gebze’mizde olmak üzere Kocaeli genelinde 780 girişimcimizin kendi işletmesini kurarak, ekonomimize katma değer sağlar hale geldiği UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ’nde bugüne kadar 108 sınıfta, 3145 katılımcı ile buluştuk. Katılımcılarımızın 2858’inin sertifika almaya hak kazandığı bu eğitimlere ve girişimcilik bilincini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarımıza, GEBZE TİCARET ODASI olarak devam edecek, girişimci toplum olma yolunda üzerimize düşen görevi hiç yorulmadan yerine getirmeye çalışacağız.

Sürdürülebilir kalkınmanın da temelini oluşturan ve “Milli İstihdam Seferberliği” kapsamında istihdamın artmasına sağladığı katkı nedeni ile ayrıca dikkat çekici olan girişimcilik potansiyeli ve gücü, KOSGEB kredileri, kadın ve genç girişimcilerimize verilen desteklerle başarı hikayelerine dönüşmektedir.

Girişimcilik bilincinin toplumumuzda yaygınlaştırılması ve girişimcilere daha fazla fırsat yaratılması dileğiyle “Girişimcilik Haftası”nı kutlarım.

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