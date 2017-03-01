EKONOMİ:
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Nefes Kredisi Girişimleri Sonuç Verdi!

Kocaeli Ticaret Odası’nın, Nefes Kredisi’nin 50 bin TL olan üst limitinin 150 bin TL’ye yükseltilmesi adına yürüttüğü girişimler sonuç verdi. Oda üyeleri, 2 Mart 2017 tarihinden itibaren yıllık %9,90 faiz oranlı ve 150 bin TL üst limitli krediye başvurabilecek

Nefes Kredisi Girişimleri Sonuç Verdi!

01 Mart 2017 Çarşamba 15:36


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin başlattığı ‘Nefes Kredisi’ projesine en büyük destek Kocaeli Ticaret Odası’ndan gelmiş, yıllık %9,90 faiz oranıyla oda üyelerine 50 bin TL üst limitli kredi olanağı sunulmuştu. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik tablo ve Kocaeli iş dünyasının daha fazla kaynağa ihtiyaç duyması üzerine harekete geçen Kocaeli Ticaret Odası, 50 bin TL’lik üst limitin 150 bin TL’ye kadar yükseltilebilmesi adına girişimlerde bulundu. Son olarak Ankara temasları kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile özel görüşme gerçekleştiren KOTO heyetinin bu girişimleri olumlu sonuç verdi. KOTO üyeleri, 2 Mart 2017 tarihinden itibaren yıllık %9,90 faiz oranlı ve 150 bin TL üst limitli krediye başvurabilecek. 

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