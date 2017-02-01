Noter Onayı Kalktı!

Şirket sözleşmelerinin odalarca onaylanmasını sağlayan uygulamanın 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesiyle birlikte Kocaeli Ticaret Odası’nda şirket kurmanın zahmeti ve maliyeti daha da azaldı.

9 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren ‘Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ kapsamında yapılan değişiklikle ‘şirket kuruluş sözleşmesinin ticaret sicili müdürü veya yardımcısı huzurunda imzalanmasının önü açıldı. Buna göre; daha önceleri sadece noterlerin huzurunda imzalanan şirket kuruluş sözleşmeleri, artık odaların ticaret sicili müdürlüklerinde de imzalanabiliyor. Kocaeli Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde de yapılan bu uygulama sayesinde, şirket kuruluş işlemleri kolaylaşırken, maliyet de azalıyor.



SÜRESİ VE MASRAFLARI AZALIYOR



Konu ile ilgili açıklama yapan Kocaeli Ticaret Odası Genel Sekreteri Mert Anlıpak, uygulamanın 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle KOTO’da da uygulanmaya başladığını ifade ederek, “Ticaret sicili müdürlüklerine verilen bu yetki ile şirket kuruluşlarında sözleşmelerin noter huzurunda imzalanması zorunluluğu kaldırıldı ve sicil müdürlüklerinde de kurucuların imza atabilmesine imkan tanınarak şirket kuruluşları kolaylaştırıldı. Şirket kuruluş işlemleri için MERSİS üzerinden hazırlanan sözleşmenin sistem üzerinden onayı alındıktan sonra kurucular sicil müdürlüğüne gelerek sözleşmeyi sicil müdürlüğünde imzalama imkanına sahip oluyorlar. Bu sayede şirket kuruluşlarının süresi ve masrafları azalmış oluyor. Kocaeli Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğümüz de 01 Ocak 2017’den itibaren bu uygulamaya başladı. Üyelerimize bu konuda sorunsuz hizmet sağlıyoruz



‘BİZZAT BULUNMALARI GEREKİYOR’



Noterler tarafından onaylanan kuruluş sözleşmelerinin tesciline yine odamızca devam edilecektir. Ticaret sicili müdürlüklerine verilen yetkinin şirketlerin yalnızca kuruluş aşamasında sözleşmenin sicil müdürü veya yardımcısı huzurunda imzalanması ve şirket yetkilisine ait imza beyannamesinin düzenlenmesinin olduğu anlaşılmaktadır. Hisse devirleri ve hisse devirleri esnasında yetkililerdeki değişiklikler sonucu talep edilecek imza beyannameleri, sicil müdürlükleri yetkisinin dışındadır. Ayrıca kurucular şirketin kurulacağı yer sicil müdürlüğünde bizzat bulunmaları halinde imza atabileceklerdir. Vekaletname ile yapılacak işlemlerin noterlerde yapılması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.