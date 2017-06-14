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EKONOMİ:
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O cezalar siliniyor

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açıkgöz, "Primler 53.33 liraya indi. Eski borçları da 53 lira üzerinden güncelledik. Üstelik gecikme cezası faizi, vade farkı da yok" dedi

O cezalar siliniyor

14 Haziran 2017 Çarşamba 13:41

 Genel Sağlık Sigortası'nda (GSS) devrim gibi düzenlemeler hem vatandaşın cebini rahatlattı hem sağlık hizmeti almayı kolaylaştırdı hem de borçlulara önemli indirim imkanı sağladı. Sağlanan imkanın detayları hakkında bilgi veren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açıkgöz, "Artık bütün farklı kategorilerde olan ödenen primler tek bir kategoriye indi ve 53.33 lira üzerinden birleştirilmiş oldu. Eski borçları da 53 lira üzerinden güncelledik ve yaklaşık bir yıl süre verdik" dedi.

BORÇLAR AZALIYOR

Gelir seviyesine göre her ay 71.10, 213.30 ve 426.6 lira şeklindeki 3 ayrı prim yerine 53.33 liralık tek prim dönemine geçildi. Yeni sisteme göre, hane içinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden (592.5 lira) az olanların primini devlet ödüyor. Gelir daha fazla ise aylık 53.33 lira ödenerek sağlık güvencesine giriliyor. Bu kişilerin kendisiyle birlikte bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. 1 Nisan 2018'e kadar gelir testine başvurulursa, GSS borçlarının faizleri ve gecikme zamları siliniyor. Ödenmemiş olan aylık prim borcu 53.33 lira ve üzerindeyse 53.33 lira üzerinden, altındaysa tahakkuk eden borç tutarı üzerinden borç yeniden hesaplanıyor. Böylece borç önemli ölçüde azalıyor ve 12 taksitte ödenebiliyor.

CEZALARIN YARISI SİLİNİYOR

Ahmet Açıkgöz, mükelleflere başvuruları süren yapılandırma konusunda uyarılarda bulundu. İdari para cezalarında önceki düzenlemede olduğu gibi yüzde 50 indirim olduğunu vurgulayan Açıkgöz, "Diğer primlerde asıllarına indirim yapılmazken, idari para cezalarına yüzde 50 indirim var" dedi. Düzenlemeye göre; yapılandırmaya başvuranların, idari para cezası asıllarının yüzde 50'si ile gecikme cezası ve gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.



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