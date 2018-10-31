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OSB bölge müdürleri toplandı

OSB Bölge Müdürleri toplantısı bu ay, İMES OSB ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

OSB bölge müdürleri toplandı

31 Ekim 2018 Çarşamba 17:27

Toplantıya, bölge müdürlerinin yanı sıra Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, İMES yönetim kurulu başkanı İrfan Küçükay, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Kocaeli PTT Baş Müdürü Adnan Sert, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Şerif Barış, Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Elif Bilgisu ve bölgemizdeki OSB Bölge müdürleri katıldı.

Kocaeli PTT Baş Müdürü Adnan Sert, toplantıda katılımcılara PTT’nin teknolojik dönüşüm süreciyle ilgili bilgi vererek, sunulan yeni hizmetler ile ilgili katılımcıları bilgilendirmelerde bulundu. Kocaeli Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Şerif Barış, sanayide afet ve acil durum yönetimi konulu yürütülen faaliyetlere değinerek, bu konuda yürütülen güncel çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantının sonunda ev sahibi İMES Başkanı İrfan Küçükay, İMES OSB’nin Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteği ile İMES OSB, Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi ortaklığıyla projelendirilen Mükemmeliyet Merkezi konusunda sunum yaptı.

 Küçükay sunumda, “Uygulamalı Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi, nitelikli ara eleman yetiştirilmesi, test, ölçüm, kalibrasyon işlemlerinin yapılması ile işletimsel ve teknik danışmanlık hizmetleri amacı doğrultusunda kurulacak. İnsan kaynağı desteği, eğitim desteği, Ar-Ge, test ve laboratuvar hizmetleri, sertifikasyon ve danışmanlık hizmetleri merkez tarafından sunulacak. Maksimum altı aylık eğitim süresi ile ara eleman yetiştirecek merkez, aynı zamanda bölgedeki diğer OSB'lere de hizmet verecek bir Ar-Ge merkezi işlevi görecek” dedi.
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