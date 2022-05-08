OSB'den çıkan firma 112 ülkeye su parkı ihraç ediyor

Bakan Varank, “Polin Group’un kendi Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle tüm dünyada 110’dan fazla ülkeye bu tip parkları tasarlaması üretmesi, bunları gidip oralarda kurması ve bunları işletmesi gerçekten katma değerli üretim açısından önemli bir gayret” dedi.









Eğlence dünyasında su parklarına büyük bir talebin olduğuna dikkati çeken Varank, “Hem bu pazarın büyüklüğü hem de Türkiye’den bir firmanın böyle güçlü bir markayla pazarda yer tutmuş olması bizim açımızdan çok değerli” ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Bakanlık olarak katma değerli üretime çok önem verdiklerini ve Ar-Ge’den itibaren destekler sağladıklarını vurgulayarak, şirketin Bakanlık destekli Ar-Ge merkezine sahip olduğunu, tasarım merkeziyle ilgili başvurularının da değerlendirildiğini söyledi. “Kendi mühendislerimizin, teknisyenlerimizin, tasarımcılarımızın bu işleri en başından itibaren tasarlayıp, üretip, dünyaya ihraç etmesi inşallah sektörün diğer oyuncularına da örnek olur” diyen Varank, “Polin Group su parkı alanında dünyanın bir numarası. Türkiye’nin verdiği desteklerle özellikle Turquality destekleriyle yurt dışında ciddi işler yapıyor. Burayı ziyaret etmiş ve standartları yüksek bir tesisi görmüş olmaktan memnun oldum. Önümüzdeki dönemde katma değerli her alanda olduğu gibi eğlence sektöründe de firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.