Açılacak bu ders ile öğrencilerin derslerde teorik olarak edindikleri bilgileri, otomotiv ve otomotiv tedarik sanayii sektöründe pratiğe dönüştürmeye yönelik uygulamalar yapabilmelerine, sektörde faaliyet gösteren firma çalışanları ve yöneticileri ile iletişim kurabilmelerine ve sektörü tanıyarak kariyerlerine yön verebilmelerine imkan sağlaması amaçlandı. Protokol imza töreninde konuşan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN üniversitenin önemle üzerinde çalıştığı yerli ve milli hedeflere hizmet ettiği otomotiv ve otomotiv tedarik sanayinde eğitim ve ARGE faaliyetleri amaçlı imzalanan protokolün taraflar için yararlı olacağına inandığını belirtti. Bu çalışmalar sonrasında uzun ve kısa vadede bu sektöre hem kariyer anlamında hem de teknoloji anlamında önemli çıktılar sağlanacağı ve bunun takipçisi olacağını söyledi. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper KANCA ise protokol için, “GTÜ ile komşuyuz. Bizim OSB de 2 bin mühendis var, 90 firma dünya çapında işler yapıyor. Üniversite sanayi işbirliği için inanılmaz bir potansiyel var. Umuyoruz gelecekte bu işbirliğinin nasıl faydalı işlediğini gururla göstereceğiz.” dedi.
Otomotiv Sanayisi için imzalar atıldı
GTÜ tarafından, üniversite-sanayi işbirliğine yönelik bölgenin otomotiv ve otomotiv tedarik sanayisinin önemli isimlerinin üyesi olduğu TAYSAD ile protokol imzalandı.
Açılacak bu ders ile öğrencilerin derslerde teorik olarak edindikleri bilgileri, otomotiv ve otomotiv tedarik sanayii sektöründe pratiğe dönüştürmeye yönelik uygulamalar yapabilmelerine, sektörde faaliyet gösteren firma çalışanları ve yöneticileri ile iletişim kurabilmelerine ve sektörü tanıyarak kariyerlerine yön verebilmelerine imkan sağlaması amaçlandı. Protokol imza töreninde konuşan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN üniversitenin önemle üzerinde çalıştığı yerli ve milli hedeflere hizmet ettiği otomotiv ve otomotiv tedarik sanayinde eğitim ve ARGE faaliyetleri amaçlı imzalanan protokolün taraflar için yararlı olacağına inandığını belirtti. Bu çalışmalar sonrasında uzun ve kısa vadede bu sektöre hem kariyer anlamında hem de teknoloji anlamında önemli çıktılar sağlanacağı ve bunun takipçisi olacağını söyledi. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper KANCA ise protokol için, “GTÜ ile komşuyuz. Bizim OSB de 2 bin mühendis var, 90 firma dünya çapında işler yapıyor. Üniversite sanayi işbirliği için inanılmaz bir potansiyel var. Umuyoruz gelecekte bu işbirliğinin nasıl faydalı işlediğini gururla göstereceğiz.” dedi.