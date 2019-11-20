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EKONOMİ:
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Otomotiv sektörünün kalbi TOSB'da atıyor

Otomotiv alanında Avrupa'daki en büyük endüstri bölgelerinden biri olan Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) üretim, ihracat, istihdam ve yenilikçilik alanındaki performansıyla OSB'ler arasında ayrıcalıklı bir konumda bulunuyor

Otomotiv sektörünün kalbi TOSB'da atıyor

20 Kasım 2019 Çarşamba 13:19

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB), ülke ekonomisine en yüksek katma değer sağlayan sektörlerin başında gelen otomotiv endüstrisinin kalbi konumunda yer alıyor.Otomotiv tedarik sanayisinin üretim üssü TOSB, 22 bin kişilik istihdam ve yıllık 2 milyar dolarlık ihracatla ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Yatırımcılarının yüzde 25'i yabancı firmalardan oluşan bölge, aynı zamanda otomotiv alanında en fazla Ar-Ge ve tasarım merkezine sahip OSB olma özelliğini taşıyor.TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki ilk ihtisas organize sanayi bölgesi olduklarını söyledi. Bölgede doluluk oranının yüzde 98'e ulaştığını belirten Burhanoğlu, 70'ten fazla firmanın 80 fabrikada üretim yaptığını kaydetti.

Burhanoğlu, TOSB'un otomotiv ihracatında önemli bir role sahip olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye ihracatının 2 milyar doları buradan yapılıyor. Bu demektir ki Türkiye'nin en büyük otomotiv ihracatı yapılan organize bölgesiyiz. Bu da bizi Türkiye'deki çok önemli bir konuma getiriyor." diye konuştu.

- "Bir otomobilin yüzde 80'ini burada üretebiliyoruz"

Bir otomobilin yüzde 80'ini TOSB'da üretebildikleri bilgisini veren Burhanoğlu, "Kalan yüzde 20'lik kısım da yazılım ve elektronikten oluşuyor. Bununla ilgili de bir kümelenme oluşturuyoruz. Sadece bugün için değil yarınki yeni nesil araçların da hem yazılımları hem bununla bağlantılı iş modellerinin oluşturulması için bu alandaki girişimlere destek vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.Burhanoğlu, otonom sürüş pistinden "start-up girişim", inovasyon ve üç boyutlu yazıcı test merkezlerine kadar bu konuda çalışan firmalara ortam sağladıklarını anlatarak yeni nesil araçlarla ilgili ekosistemin burada oluşturulması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.Otonom ve elektrikli araçların olacağı bir gelecekte kendilerini yeniliklere hazırladıklarını dile getiren Burhanoğlu, planladıklarını başarmaları halinde 10 yıl içerisinde TOSB olarak bu yeni pazardan yüzde 1,5 pay alarak ihracat performanslarını 50 milyar dolarlara çıkarabileceklerini kaydetti.

- "Volkswagen'in Türkiye kararında yan sanayinin etkisi çok fazla"

Volkswagen'in Türkiye kararında yan sanayinin etkisinin çok fazla olduğunun altını çizen Burhanoğlu, "Türkiye'de Avrupa'nın da göz bebeği olan çok önemli bir yan sanayi altyapısı var. Bu konuda hiç şüphe yok ki Volkswagen aldığı kararda Türkiye'nin bu tedarik zincirinin önemi çok fazla." diye konuştu. 

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşınmasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Burhanoğlu, şunları kaydetti:

"Bilişim Vadisi hemen yanı başımızda, aslında buraya gelmesini de çok arzu ederdik. Biz bu projeyi destekliyoruz. Türkiye için önemli bir teknoloji platformu olacağını düşünüyoruz. Yapılacak aracın üzerindeki yeni teknolojilerin yerlilik oranı bizim için çok önemli. Bizim firmalarımıza sağlanacak imkanlarla Türkiye otomobilinin üzerinde bizim yerli teknolojilerin olması, dünyadaki yeni 'mobility' kavramı içerisinde bizim yan sanayicilerimizin olması bizim için çok kıymetli. Bu platformun buna hizmet edeceğini düşünüyoruz. TOGG'un dışarıya olan bağımlılığı azaltacağını ve bizim yan sanayicilerimizin geliştireceği teknolojilerin bu platform üzerinde kullanılması bizi ileriye taşıyacaktır. O anlamda projeyi çok değerli görüyoruz ve umuyoruz ki bu araçlar yollarda da hızla artacaktır. Yeni nesil araçların önemli bir temsilcisi olarak da TOGG üretimine devam edecektir."

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