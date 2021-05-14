PANDEMİYE RAĞMEN DEV BİRLEŞME DÜNYA MARKASI YARATTI

Savunma sanayinden havacılığa, beyaz eşyadan otomotive kadar pek çok alanın üretim aşamasında kullanılan yüksek teknolojili ısıl işlem sektöründe faaliyet gösteren 3 büyükTürk firması, pandemi koşullarına rağmen birleşerek yeni yatırımlarla AlphaMetalurji markasını yarattı.

Alpha Metalurji,birleşme sonrası sektöründe Türk sermayeli en büyük şirket olurken; Eurobazında yüzde 3 büyüyen sektörün beş katı büyüyerek 10 milyon Euro ciroyaulaşmayı hedefliyor.

Aynı zamanda Metal Isılİşlem Sanayicileri (MISAD) Yönetim Kurulu Başkanı da olan İSO Meclis Üyesi ve AlphaMetalurji Yönetim Kurulu Başkanı Koray Yavuz, “Birleşme sonrası, sektörün beşkatı oranında yaklaşık yüzde 15 büyüyeceğiz. Yaklaşık 200 çalışanımız ve 8 ayrıtesisimizle Türkiye’nin en büyük ticari ısıl işlem şirketi olduk. Hedefimiz,tüm dünyada hızla büyüyen sektörde yeni bir dünya markası yaratmak” dedi.

Türkiye, elektrikli otomobil, savunma sanayi, beyaz eşya,havacılık sanayi gibi alanlarda dünya ile rekabet edebilecek konuma doğruilerlerken; bu sektörlerde kullanılan malzemelerin üretim süreçlerinde en çokihtiyaç duyduğu ısıl işlem sektöründe de global bir marka doğdu. En yenisiyaklaşık 25, diğer ikisi ise 45 yıldır sektörde faaliyet gösteren Alper, İnsave Tamçelik ısıl işlem firmaları, pandeminin yarattığı küresel olumsuzluklararağmen birleşerek, Alpha Metalurjimarkasını yarattı. Birleşmeyle, sektörün lideri olan Alpha, Türkiye’nin globalprojelerine destek vermenin yanı sıra hem dünya ısıl işlem pazarında da sözsahibi olacak hem de Türkiye için stratejik önemi olan Savunma SanayiSektörü’nde; yerli ve milli çözümler sunacak.

Birleşmeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan,aynı zamanda Metal Isıl İşlem Sanayicileri (MISAD) YönetimKurulu Başkanı da olan İSO Meclis Üyesi ve Alpha Metalurji Yönetim KuruluBaşkanı Koray Yavuz, bugünitibariyle 165 milyon dolarlık büyüklüğe ulaşan sektörün, yıllık Euro bazındayüzde 3 civarında büyüme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. 13.5 milyardolarlık dünya ticari ısıl işlem pazarında, Türkiye’nin yüzde 2 oranında paysahibi olduğunu hatırlatan Yavuz, “Dünyada sektör küçülürken, bizde büyüdü.Pandemi nedeniyle Avrupa’da tedarik zincirinde sorun yaşayanlar bize yöneldi.Birleşme sonrası, sektörün beş katı oranında yaklaşık yüzde 15 büyüyeceğiz.Yaklaşık 200 çalışanımız ve 8 ayrı tesisimizle Türkiye’nin en büyük ticari ısılişlemi şirketi olduk. Hedefimiz, tüm dünyada hızla büyüyen sektörde yeni birdünya markası yaratmak” diye konuştu.

Birleşme sonrasıkapasitemiz pazarın yüzde 15’ine liderlik edecek

Yavuz, birleşme sonrası, Türkiye pazarının yüzde 15’ine denkgelen kapasiteye sahip olduklarını söylerken; potansiyelini birleştiren 3 Türkmarkasının, hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyük projelerin ısıl işlemihtiyaçlarına yüksek teknolojili tedarik yöntemleriyle karşılık vereceklerinivurguladı. Otomotiv, havacılık ve beyaz eşya alanında “Bosch, Ford, Valeo,Beretta, Iveco, Baykar, TUSAŞ (TAI), TUSAŞ MOTOR (TEI), Roketsan gibi dünya devlerine hizmet veriyoruz veülkemiz ekonomisine katkı sunuyoruz” diye konuşan Yavuz, tüm milli projelerin;tasarım, geliştirme ve seri üretim aşamalarında yer almak istediklerini ifadeetti.

İhracata destek

Türkiye ısıl işlem sektöründe çok uluslu markaların payınadikkat çeken Yavuz, 3 ayrı Türk firmasının ortak sinerjisiyle kurulan Alpha’nınbüyüklüğü ve teknolojisiyle oluşturduğu yeni kapasitenin; Türkiye’nin ihracatlideri sektörlerine sağlayacağı destek ile ihracatın artışına da katkısunacağını belirtti. Yavuz, bugün itibariyle bazı üniversiteler ve milliprojelerle ortaklaşa yürüttükleri Ar-Ge çalışmalarını, 2022 de kuracaklarıAr-Ge Merkezi ile artırarak devam edeceklerini söyledi.

Yeni yatırımlaristihdamı yüzde 30 artıracak

Alpha Metalurji İşGeliştirme Direktörü Utku İnan ise hâlihazırda İstanbul, Konya, Kocaeli ve Tekirdağ’dabulunan 8 farklı tesiste, yaklaşık 20 bin metrekare kapalı alandafaaliyetlerine devam ettiklerini belirtti. TAYSAD ve Çerkezköy Organize SanayiBölgelerinde toplam 15 bin metrekarelik yeni alanların devreye girmesiyle kapasiteleriniartıracaklarına dikkat çeken İnan“ Tüm tesislerimiz ve yeni planlananyatırımlarımız için gerekli olan uluslararası yeterliliklerin hepsinitamamladık ve belgelerimizi aldık. Önümüzdeki 5 yıllık süreçler için stratejikbüyüme planlarımızı çalışıyoruz” dedi. İnan, yeni yatırımların devreyegirmesiyle, istihdam anlamında da yüzde 30 civarı bir artış sağlayarak ülkeekonomisine daha fazla katkı sunacaklarını sözlerine ekledi.











