PARKELERDE DEVRİM DÖNEMİ

Dekorasyonun başlangıç noktası parkelerde her zevke ve ihtiyaca hitap eden seçeneklerini genişleten Yıldız Entegre, VarioClic ailesine eklediği; VarioClic Natural Sense, VarioClic Vista, VarioClic Stilo ve VarioClic Kids kategorileri ile toplamda 36 yeni dekorunu kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Yaşam alanlarına farklı ve özgün dekorlar geliştirme misyonuyla dünya trendlerini yakından takip eden Yıldız Entegre, VarioClic çatısı altında 4 farklı kategoride toplamda 36 yeni dekorunu kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Mükemmel derinlik hissi sağlayan VarioClic Natural Sense, renklerin farklı tonları ile çeşitlendirilen doğal doku hissi sağlayan VarioClic Stilo, ahşap tutkunları için masif parkelerden ilham alınarak tasarlanmış VarioClic Vistave çocuklara özel, dijital baskı tekniği sayesinde canlı görünüm sağlayan ve antibakteriyel özellikli VarioClic Kids Serisi yaşam alanlarının atmosferine yepyeni bir soluk getiriyor. Tüketicilerin talep ve isteklerini karşılamak için her tarza ve ihtiyaca hitap eden dört yeni kategoriye imza atan Yıldız Entegre, yapısı ve kalitesiyle uzun süren parke seçim süreçlerini minimuma indiriyor.