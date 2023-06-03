Polisan Holding’de ‘Temsilciler Dönemi’ başlıyor!

Holding Yönetimi, şirketin kurumsal yönetim alanında gelişimi için ve finansal ve operasyonel hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla yeni bir modeli hayata geçirmek için 23 Haziran tarihinde olağanüstü genel kurula gidecek.

YÖNETİM KURULU’NA YENİ İSİMLER

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre Holding, 23 Haziran’da gerçekleşecek Genel Kurul Toplantısı’nda Polisan Holding de en büyük paya sahip ve Bitlis ailesinin temsilcileri olarak, Polisan Holding’in Yönetim Kurulunda yer alan Mehmet Emin Bitlis, Ahmet Ertuğrul Bitlis, Ahmet Faik Bitlis ve Fatma Nilgün Kasrat bundan böyle Polisan Holding Yönetim Kurulunda sırasıyla Tayfun Bayazıt, Esra Yazıcı, Ali Tuğrul Alpacar ve Cantekin Dinçerler tarafından temsil edilecek. Bahse konu aile üyelerinin kurdukları şirketlerin temsilcisi olarak görev yapacak bu isimler Polisan Holding’in en üst yönetim organı olan Yönetim Kurulunda en geniş icrai yetkiye sahip olacak şekilde görev yapacaklar. Bitlis ailesinin Polisan Holding’de sahip olduğu paylar aynen aile üyelerinde kalmaya devam edecek.



YENİ DÖNEMDE TEMSİLCİLER KURULU UYGULAMASI

Köklü bir kurum kültürü ve güçlü bir birikimle Türk Sanayisinde ilklere ve önemli işlere imza atmış bir kuruluş olduklarını belirten Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Bitlis, “Son birkaç yıldır geleceğin ihtiyaçlarına ve stratejimize uygun şekilde tüm grup şirketlerimizi içine alan kapsamlı bir dönüşüm süreci geçiriyoruz. Çok farklı başlıkları ve evreleri olan bu dönüşümün son halkasında Polisan Holding’i geleceğe taşıyacak, cesur bir bakış açısıyla, kurumsal yönetim yönünden yeni bir sayfa açma kararı aldık. Bu kapsamda, gelecek yolculuğumuza hem tecrübeleri hem de hem de iş dünyasının farklı alanlarında elde ettikleri büyük başarılarla öne çıkan isimlerle iş birliği yapma kararı aldık. Yönetimde “Temsilciler Kurulu” olarak tanımladığım bu yapının, birçok aile şirketine de örnek teşkil edebileceğini düşünüyorum. Zira aile şirketlerinin kurumsal yönetimi güçlendirme çalışmalarında üst yönetimin profesyonellere devrinden sonra ana karar organı olan yönetim kurulunda da bu bakış açısıyla hareket edebilmesini, şirketin uzun vadeli gelişimine ve sürdürülebilir başarısına bir yatırım olarak görüyorum” dedi.

GÜVEN VE UMUT VEREN YENİ BİR YAKLAŞIMLA YOL ALACAĞIZ Bu kararın, icrayı üstlenen üst yönetimin ardından şirketin geleceğine yön veren kararları alan ve icranın da denetimini yapan organ olarak yönetim kurulunu da profesyonelleştirmenin ötesinde şirket kültürünün geleceğe taşınmasına önemli etkileri olacağına inandığını belirten Bitlis, “ Son birkaç yıldır tüm dünya ekonomik yönden son derece dalgalı ve pek çok açıdan kırılgan bir dönemden geçiyor. Bu durumun küresel ve yerel etkileri her bakımdan iş dünyasını zorlayıcı koşullarla yüz yüze bıraktı. Polisan Holding çok uzun yıllardır farklı dönemlerde böyle zor koşulları ve krizleri yerleşik kültürü ve birikimi sayesinde güçlenerek geride bırakmayı başarmış bir yapıdır. Bugünden geleceğe giden yolda da bu kuvvetli kaslarımızı kullanmak, bir yandan da daha kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıyla, çalışanlarımızdan tedarik zincirimize, yatırımcılarımızdan kamuoyuna kadar tüm paydaşlarımıza güven ve umut veren yeni bir yaklaşımla yol alacağız. Bu değişim bizi hızla hedeflerimize götürecek ve Polisan Holding’in geçmişten bugüne ortaya koyduğu performansı daha kalıcı ve etkili bir şekilde geliştirmeye büyük katkı sunacaktır” dedi.





