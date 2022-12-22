Polisan Holding'in yeşil fabrika yatırım bütçesi 60 milyon avroyu buldu

Polisan Holding CEO'su Mehmet Hacıkamiloğlu, "Holding olarak hem yeşil dönüşüm hem de dijital dönüşüm tarafında önümüze koyduğumuz ve 2025 yılına kadar gerçekleştirmeyi umduğumuz hedefler bulunuyor" dedi

Polisan Holding, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında ikinci yeşil fabrikasını açtı ve iki fabrika için toplam yatırım bütçesini 60 milyon avro olarak açıkladı.

Polisan Holding açıklamasına göre, holding, boya fabrikasından sonra yeni kimya fabrikasını da yeşil bina kriterlerine uygun inşa etti.

Türkiye'nin yeşil bina sertifikalı ilk boya fabrikası olan Polisan Kansai Boya, 55 milyon avro yatırım bütçesi ile kurulurken, kasım ayında devreye alınan yeni kimya fabrikası ise 5 milyon avroya mal oldu. Yeşil fabrika konseptine uygun olarak tasarlanan iki fabrikanın bir diğer ortak özelliği ise Endüstri 4.0 tabanlı olması.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polisan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Hacıkamiloğlu, iki fabrikanın da geleceğin dünyasını şekillendirecek olan ikiz dönüşüme uyumlu olarak tasarlandığını bildirdi.

Hacıkamiloğlu, 'Avrupa merkezli bu yeni ekonomik sistemin bir ayağında dijital dönüşüm, diğer ayağında yeşil dönüşüm bulunuyor. Holding olarak hem yeşil dönüşüm hem de dijital dönüşüm tarafında önümüze koyduğumuz ve 2025 yılına kadar gerçekleştirmeyi umduğumuz hedefler bulunuyor. Yeşil fabrika yatırımları bu hedefler içinde yer alıyordu ve bunu başarı ile gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Dünyada enerji kaynaklı sera gazı emisyonlarının yüzde 40'ının binalardan kaynaklandığını belirten Hacıkamiloğlu, Polisan Kimya'nın yeni üretim binasında, baz tesise göre yüzde 26'lara varan enerji tasarrufu sağladıklarını kaydetti.

Hacıkamiloğlu, 'Yeşil binalarda çevre etkisi düşük malzemelerin seçilmesi ve uygun ortam koşullarının belirlenmesi, sağlıklı ve konforlu iç ortamlar sağlamakla birlikte çalışanlarımızın verimliliğini de artırdı. Sorumlu ve yerel kaynaklardan temin edilen, geri dönüştürülmüş içeriği yüksek malzemelerin kullanıldığı, enerji verimliliği yüksek bu binalar doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye geçişte önemli fırsatlar sunuyor.' değerlendirmesinde bulundu.

- 'Bilinç arttıkça yapılarda çevreyi destekleyen ürün kullanımı artacak'

Holding olarak, çevreyi destekleyen üretim sahaları oluşturdukları gibi ürünlerini de aynı hassasiyetle geliştirdiklerini aktaran Hacıkamiloğlu, şunları kaydetti.



'Çimento, beton ve yeraltı kimyasalları ürünlerimizin 27 tanesi tüm dünyada geçerli Çevresel Ürün Beyanları belgesi sahibi. Belgelerimiz, International EPD System ve EPD Turkey tarafından tescil edildi ve yakın zaman önce yayınlandı. Kasım ayında ÇEDBİK tarafından gerçekleştirilen 'Yeşil Binalar ve Şehirler' zirvesinde, SÜRATAM/EPD Turkey, Polisan Yapıkim'e yeşil binaların sürdürülebilirliğine malzeme üreticisi olarak yaptığı katkılarından ötürü plaket takdim edildi. Yapı kimyasalları tarafında toplam ciromuzun yüzde 30'unu, toplam satışımızın ise yüzde 26'sını EPD Tip 3 çevre etkilerine sahip bu ürünler oluşturuyor. Buradaki bilinç arttıkça inanıyoruz ki yapılarda çevreyi destekleyen ürün kullanımı artacak.'

Hacıkamiloğlu, dekoratif boya pazarının güçlü oyuncularından biri olduklarını belirterek, çevresel performansı yüksek boyaların ürün portföylerinin yüzde 90'ını oluşturduğunu bildirdi.

AA