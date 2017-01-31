EKONOMİ:
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Promosyonların ödeme tarihi belli oldu

SGK emeklilere verilecek promosyonlarla ilgili Bakan Müezzinoğlu açıklama yaptı.

Promosyonların ödeme tarihi belli oldu

31 Ocak 2017 Salı 22:07

Bakan Mehmet Müezzinoğlu promosyonların ödeme tarihini mart ayında gerçekleşeceğini söyledi.

İŞTE PROMOSYON ÜCRETLERİ

Başbakan Binali Yıldırım, 1000 lira altında emekli maaşı alanlara 300 lira; 1000-2000 lira arası 375 lira; 2000 lira üzerine 450 lira promosyon verileceğini duyurmuştu. Ancak yaklaşık 7.5 milyon emeklinin maaş aldığı Ziraat, Halk ve Vakıfbank ile promosyon konusunda anlaşılmış; 4.2 milyon emeklinin maaş aldığı PTT Bank ve diğer bankalarla ise görüşme yapılmamıştı. SGK'nin ilgili bankalarla görüşme yapacağı nihayetinde Başbakanın söylediği gibi tüm emeklilerin bu promosyondan yararlanacağı vurgulanmıştı.

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Promosyonların ödeme Tarihi Belli Oldu
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