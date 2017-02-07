PTT 2500 Personel Alacak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan 2017 yılı içerisinde PTT'ye 2 bin 500 personel alacaklarını açıkladı.

07 Şubat 2017 Salı 15:43

'Önümüzdeki hafta 500 kişinin alım sürecini başlatıyoruz.' dedi. Programın ardından Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Aslan bir gazetecinin 2017'de PTT'ye ne kadar personel alınacak? PTTdeki taşeron personeli hakkında bilgi verir misiniz? sorusu üzerine 'PTT bir çınar kuruluşumuz, buna uygun olarak da günümüz teknolojisini en iyi kullanan ve en hızlı büyüyen bir kuruluşumuzdur. Bu çerçevede 2017 yılı içerisinde 2 bin 500 personel alınacak ve önümüzdeki hafta Büro ve Gişe Dağıtıcı Memurlar olmak üzere İstanbul'da 500 kişinin alım sürecini başlatıyoruz ve başvuruları alacağız. Yıl içerisinde 2 bin 500'e tamamlamış olacağız. Güçlenen PTT'nin daha da büyüyebilmesi ve güçlenebilmesi adına kadromuzu artırmış olacağız. PTT’deki taşeron elemanları dahil olmak üzere ülkemizdeki bütün taşeron elemanların kamuda istihdamıyla ilgili bir açıklamamız vardı. Hükümet olarak bu çalışmaları son aşamaya getirdik, Maliye Bakanlığımız nihai ayrıntılarını çalışıyor, inşallah bu ayrıntılar bittikten sonra da hükümet olarak bunu açıklayıp gereğini yapacağız cevabını verdi.