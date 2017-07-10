banner212
EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sanayi üretim endeksi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2'nci çeyrekte sanayideki büyümenin ilk çeyreğin üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.

Sanayi üretim endeksi

10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:24

- KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu:
- "Bu veriler yıllık artış hızında yavaşlamaya işaret olsa da trende baktığımızda tabloyu olumlu buluyoruz ve ikinci çeyrek sanayideki büyümenin, ilk çeyreğin üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz"

(AA) - Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendirdi.

Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5'lik gerilemeye rağmen sanayi üretiminin yıllık yüzde 3,5 büyümesini ülke ekonomisi açısından olumlu olduğuna işaret eden Zeytinoğlu, "Haziran ayında da ramazan ayı nedeniyle sanayi üretiminin ılımlı bir seyir izleyeceğini düşünüyoruz. Bu veriler yıllık artış hızında yavaşlamaya işaret olsa da trende baktığımızda tabloyu olumlu buluyoruz ve ikinci çeyrek sanayideki büyümenin ilk çeyreğin üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 Zeytinoğlu, imalat sanayi sektöründe aylık bazdaki gerilemeye de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sektörlere baktığımızda aylık bazdaki gerilemenin, imalat sanayi sektöründeki yüzde 2’lik düşüşten kaynaklandığını görüyoruz. İmalat sanayinin alt sektörlerine baktığımızda ise mayıs ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 54,9 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bunu yüzde 12,6 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve yüzde 6,6 ile mobilya imalatı takip etti. Yatırımların işareti olan sermaye malı imalatı kaleminin aylık yüzde 9,4 azaldığını görüyoruz. Geçen ay bu kalemde yüzde 12,2 artış olmuştu. Yatırımların çekilmesi noktasında hem ekonomik hem jeopolitik gelişmelerin iç içe etkilediğini düşünüyoruz." 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dolar/TL Haftaya Düşüşle Başladı Dolar/TL Haftaya Düşüşle Başladı
En çok kazandıran sektör belli oldu En çok kazandıran sektör belli oldu
Dolar/TL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
Araç Sahiplerine Bir İyi Bir Kötü Haber Araç Sahiplerine Bir İyi Bir Kötü Haber
Türkiye, 10 ayda 205 bin ton ihraç etti Türkiye, 10 ayda 205 bin ton ihraç etti
Emekli zammı belli oldu Emekli zammı belli oldu
Yukarı Çık

banner149

Dolar/TL Haftaya Düşüşle Başladı
Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 3,6080 seviyesinde dengelendi.

Haberi Oku