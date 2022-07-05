Sanayide Kadın Eli’ne 47 firma destek veriyor









TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu tarafından çalışmaları titizlikle yürütülen ‘Sanayide Kadın Eli’ projesine katkı sunan sanayi kuruluşlarının temsilcileri, Kocaeli Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen sertifika töreninde bir araya geldi. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Nurcan Babalık ve İcra Kurulu Üyeleri, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Koordinatörü Hasan Menteş’in hazır bulunduğu sertifika töreni öncesi kahvaltıda bir araya gelen katılımcılar daha sonra toplantı salonuna geçerek projenin geldiği son nokta hakkında bilgilendirildi.





SANAYİCİLERİN DESTEĞİ

Sertifika töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Nurcan Babalık önemli bilgiler aktardı. Babalık, “Sanayide Kadın Eli projesinde hedefimiz sanayide kadın istihdamını artırmak, gençlerimizin önünde sanayide rol model kadınların artmasını sağlamak ve sanayinin nitelikli istihdam ihtiyacına katkı sağlamaktır. Şu bir geçek ki sanayicilerin desteği olmadan projemizin bir noktaya gelmesi mümkün değil. Bu noktada, 47 sanayi kuruluşumuz bizlere tam destek verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu proje ile sanayide çalışan kadın sayısını artıracağımıza inanıyoruz” dedi.





ANKET ÇALIŞMASI YAPILDI

Babalık, Kocaeli’nin toplumsal cinsiyet eşitliğinde 81 il içerisinde 37’nci sırada yer aldığından söz etti, daha iyi sıralara ulaşmak için çabalayacaklarını söyledi. Babalık İŞKUR’dan alınan verilere göre ilimizde 90 bin açık iş bulunduğunu, 64 bin işsiz olduğunu ve bu rakamda kadın işsizlerin payının yüzde 35 civarında olduğunu da paylaştı. Sanayide Kadın Eli ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Mesleğim Var Umudum Var projesinin birlikte yürütüldüğünü hatırlattıktan sonra sanayicilere yönelik yapılan anketin sonuçlarından kısaca bahseden Babalık, “Projeyi sağlam biz zemine oturmak ve sanayicilerin ihtiyacını belirlemek için sanayicilere yönelik yaptığımız anketlerde sanayicilerimizin yüzde 51’i sanayide kadın istihdamının yeterli olmadığı konusunda hemfikir. Ayrıca yine sanayicilerimizin yüzde 51’i ihtiyaç duyulan beceriye sahip kadınların yeterli sayıda olmamasından ve tecrübeli kadınların azlığından da yakınıyor” dedi.





WEB SİTESİNDEN BAŞVURULAR ALINIYOR

Kadınların beceri açığını kapatmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Mesleğim Var Umudum Var projesi kapsamında mesleki eğitimler verildiğinin altını çizen Babalık, “Kadın girişimciler olarak, HYPERLINK "http://www.sanayidekadineli.org" www.sanayidekadineli.org web sitesini kurduk. Burada projenin geldiği noktayı, yapılan çalışmaları rahatlıkla görebilirsiniz. Ayrıca, projeye başvurular da web sayfasından alınıyor. Bunun için web sitemizden HYPERLINK "http://www.umudummeslegim.com" www.umudummeslegim.com ‘a bir yönlendirme yaptık. Başvurular buradan alınıyor ve şu ana kadar 126 başvuru yapıldı. Başvurular neticesinde ihtiyaç duyulan alanda mesleki eğitim kursları açılıyor” diye konuştu.





SANAYİDE KADIN ALGISINI DEĞİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ

Ardından sözü Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Koordinatörü Hasan Menteş’e bıraktı. Menteş, “Kadının sanayideki yerini artırmak için Sanayide Kadın Eli ve Mesleğim Var Umudum Var projesi birlikte yürütülmeye başlandı. Amacımız sanayide kadın algısını değiştirmek ve sanayicilerimizin yetenekli, değerli, iyi elemanlar bulmasını sağlamak. Şunu özellikle paylaşmak istiyorum; Mesleğim Var Umudum Var projesi bir iş bulma mekanizması olarak işlemiyor. Bizim, işsizlerin işe uyum yeterlilikleriyle alakalı eksikleri gidermek gibi bir misyonumuz var. Biz açtığımız kurslar vasıtasıyla beceri açığını giderek istihdama katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullanarak HYPERLINK "http://www.umudummeslegim.com" www.umudummeslegim.com web sayfasından sanayicilerin nasıl talep oluşturacaklarına dair bilgiler aktardı.





SERTİFİKA ALAN FİRMALAR

Konuşmaların ardından Sanayide Kadın Eli projesine destek veren sanayi kuruluşlarının temsilcilerine plaketleri takdim edildi. Plaket alan firmalar şöyle;





-Altaş Alüminyum İmalat San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul

-A-pel Orman Ürünleri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortağı Berkay Kabasakal

-Ark Oto Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.Ş. İK Yöneticisi Hülya Balkaya

-Ark Pres Emniyet Kemerleri San. ve Tic. A.Ş. İK Müdürü Hakan Cayoğlu

-Dual Borgstena Trim Turkey Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. İK Şefi Enes Üçer

-Dyo Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. İK Müdür Sümer Özgen

-Ford Otomotiv San. A.Ş. İK Direktörü Pelin Öztire

-Frito Lay Gıda San. ve Tic. A.Ş. Fabrika Müdürü Olcay Kapıcı

-İnci Makina San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Gamze İnci Kalyoncu

-Kocaeli Kaya Şirketler Topluluğu İK Müdürü Belgin Sevim

-Kocaeli Lastik Sanayi Anonim Şirketi İK Müdürü Aylin Karakuş

- Mapsis Metal Havacılık ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi Ortakları Filiz Akkaş - Pelin Özkal

-Nazer Otomotiv Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. Müdürü Seval Atıcı

-Onko İlaç San. ve Tic. A.Ş. İK Müdürü İbrahim Aydın

-Teksan Jeneratör Elektrik San. ve Tic. A.Ş. YK Üyesi Elif Ata Erduran

-Uzer Makina ve Kalıp Sanayi A.Ş. İK Müdürü Gülten Canıgeniş

-Nacsoft Yazılım Sahibi Nurcan Babalık

-HNH İnşaat Turizm Gayrimenkul Taah. ve Tic. Ltd.Şti. Müdürü Nurhayat Güldüren

-Zafer Halı Ev Teksitli Şirket Sahibi Fatoş Durak

-Doğuş Alüminyum San.Tic. A.Ş. Müdürü Çiğdem İshakoğlu

-Es Se Sigorta Ara.Hizm.Ltd.Şti. Şirket Sahibi Esma Bektaş

-Hazel Butik Şirket Sahibi Hazel Uzun

-Özel Beşduyu Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Şirket Sahibi Melike Andız

-Kartepe Kadıneli Kooperatifi Başkanı Ece Çiftçi

-Ağakızı İnşaat Şirket Sahibi Ayşe Hacet Aşar







