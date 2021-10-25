Sanayide Kapasite Kullanımı Artış Gösterdi





Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre ekim ayı kapasite kullanım oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Oda olarak her ay düzenli olarak açıkladığımız imalat sanayinde kapasite kullanım oranı ekim ayında ilimizde yüzde 71.3 ile geçen aya göre aynı seviyede kalırken, geçen yılın aynı ayına göre 0.8 puan arttı. Merkez Bankası tarafından yüzde 78 olarak açıklanan Türkiye imalat sanayinin kapasite kullanım oranı ise geçen aya göre 0.1 puan gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre 2.6 puan arttı. Pandemi etkisi olmayan 2018, 2019 yılına göre kıyasladığımızda da hem Türkiye geneli hem Kocaeli kapasite kullanımlarında gerçekleşen artışları memnuniyetle görüyoruz. Sektörlere baktığımızda, kimya, metal, makine, plastik ve kauçuk sektörleri kapasite kullanım oranları ekimde genel ortalamanın üzerinde gerçekleşen sektörler olarak karşımıza çıkıyor” dedi.





KASIM BEKLENTİSİ

“İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 55’i kapasite kullanım oranlarının geçen aya göre arttığını bildirdi” diyen Zeytinoğlu açıklamasının devamında, “Ekim ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının kasım ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerine baktığımızda; firmaların yüzde 23’ü iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 20’si azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 57’sinde ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların ise yüzde 19’u dış siparişlerinin kasım ayında arttığını belirtirken, yüzde 16’sı azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 65’inde alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır” İfadelerini kullandı.







































