Sanayide kapasite kullanımı arttı

T.C. Merkez Bankası ve KSO verilerine göre haziran ayı kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 76.6 ile geçen yılın aynı ayına göre 10.6 puan, mayıs ayına göre 1.3 puan arttı. Kocaeli’de ise yüzde 71.1 ile geçen yılın aynı ayına göre 9.9 puan, mayıs ayına göre 0.8 puan arttı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, haziran ayı kapasite kullanım oranlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu, “Yıllık bazdaki artışlarda, geçen yılın haziran ayında pandemi etkisiyle baz etkisi görüldüğünü biliyoruz. Pandemi etkisi olmayan 2019 yılının aynı ayına göre kıyasladığımızda, Türkiye genelinde 0.5 puan gerileme olurken, ilimizde 1.6 puan artış olduğunu görüyoruz. 2019 yılında da, Ramazan Bayramı haziran ayına denk gelmişti ve bayram tatilinin de etkisi olduğunu düşünüyoruz” dedi.

İHRACATA YANSIMASINI BEKLİYORUZ

Zeytinoğlu, “Aylık bazda baktığımızda ise hem Türkiye genelinde hem Kocaeli’de kapasite kullanım oranlarında artış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 71’i de kapasite kullanım oranlarının geçen aya göre arttığını bildirdi. Sektörlere baktığımızda, Türkiye geneli ile paralel ilimizde de otomotiv, kimya, metal, plastik ve kauçuk sektörleri kapasite kullanım oranlarında mayıs ayına göre artış gerçekleşen sektörler olarak karşımıza çıkıyor. Kapasite kullanımlarındaki bu artışın, üretim ve ihracat da yansımasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

DIŞ PİYASA SİPARİŞLERİ

Açıklamasını sürdüren Zeytinoğlu şunları kaydetti: “Haziran ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının, temmuz ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerine baktığımızda; firmaların yüzde 22’si temmuz ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 18’i azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 60’ında ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların ise yüzde 21’i dış siparişlerinin temmuz ayında arttığını belirtirken, yüzde 16’sı azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 63’ünde alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır.”