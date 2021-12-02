SANTEK DIGITAL 2021-SANAL FUARI için basın toplantısı düzenlendi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO); güçlü sanayi yapısı, yarattığı katma değer ile Türkiye’nin önde gelen sanayi merkezi olan Kocaeli’yi uluslararası etkinliklerin de yer aldığı bir fuar merkezine dönüştürme hedefiyle ilkini 2013 yılında düzenlediği Sanayi ve Teknoloji Fuarı-SANTEK’in 7’ncisi dijital platformda gerçekleştiriyor. 8-10 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan SANTEK DIGITAL Fuarı’nın tanıtımı için KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun ev sahipliğinde; Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel’in katılımı ile bir basın toplantısı düzenlendi.





SANAYİ VE TEKNOLOJİNİN BULUŞMA ÜSSÜ

SANTEK DIGITAL 2021 Sanal Fuarı hakkında bilgi veren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Oda olarak hedefimiz Kocaeli’yi uluslararası etkinliklerin de yer aldığı bir fuar merkezine dönüştürmek. Bu amaçla ilk defa 2013 yılında SANTEK Fuarını düzenlemeye başladık. Kısa zamanda fuarımız sanayi ve teknoloji sektörünün buluşma noktası ve iç ve dış pazarlara erişimin etkili bir yolu oldu. Bu yıl fuarımızı ‘SANTEK DIGITAL’ adı altında 8-10 Aralık tarihlerinde online platformda, daha güçlü erişim ve etkileşim olanaklarıyla düzenliyoruz. SANTEK DIGITAL, Türkiye’de bu büyüklükte yapılan ilk dijital fuar” dedi.





130 FİRMA KATILIYOR

Fuara katılım sayısı hakkında da bilgi veren Zeytinoğlu, “Fuarımızda şuan sisteme kayıtlı ortalama 70 firmamız yer alıyor. Teknoparklarda bulunan start-up firmaları ile birlikte bu sayı 130’a çıkıyor. Dijital fuarımızı, Ticaret Bakanlığı onaylı e-ihracat platformu globalpiyasa.com teknik alt yapısı ile düzenliyoruz Ayrıca, fuar ile eş zamanlı olarak artık gelenekselleşen "Savunma Sanayi İl Buluşması" ve “Match4Industry” etkinliklerimizi de düzenlemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.





SAVUNMA SANAYİ İL BULUŞMASI

Sözlerine Savunma Sanayi İl Buluşması etkinliği hakkında açıklamalarıyla devam eden KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Savunma Sanayi Yerlileşme Projesi ne 2014 yılında başladık. Bugüne kadar 2.700’e yakın iş görüşmesi sağladık. Savunma Sanayi İl Buluşması etkinliğimizi 8 Aralık tarihinde, Savunma Sanayi Başkanlığı Başkanımız Sayın İsmail Demir’in teşrifleri ile Kocaeli Kongre Merkezi’nde fiziki olarak organize edeceğiz. Etkinliğimizde; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, ASELSAN, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, İŞBİR Elektrik, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, STM-Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. ve FNSS yer alıyor” dedi.





BU ETKİNLİK BİR FIRSAT

“İl olarak savunma sanayinde olmamız gereken yerde değiliz” diyen Zeytinoğlu, “ Bu sebeple savunma sanayine tedarikçi olmak isteyen firmalarımız için bu etkinlik önemli bir fırsat. Yurt dışından ithal edilen savunma sanayi ürünlerinin yerli teminine ilişkin ikili iş görüşmeleri ile işbirliği kurabilme imkanı Programımızda; öğleden önce ikili iş görüşmeleri etkinliği, öğleden sonra ise panel ve ana yüklenici firmaların tedarik süreçleri sunumları gerçekleştirilecek. İkili iş görüşmeleri için randevularımız doldu. Randevu alınan ikili iş görüşmesi sayısı 200’e yakın. Savunma sanayi şirketleri yaklaşık 40 kişilik bir heyetle ilimizde olacak” İfadelerini kullandı.





MATCH4INDUSTRY ETKİNLİĞİ

Sözlerine Match4Industry etkinliği hakkında bilgi vererek devam eden Zeytinoğlu, “2012 yılından beri düzenlediğimiz ve artık gelenekselleşen yurt dışı ikili iş görüşmesi etkinliğimiz bugüne kadar 6000’in üzerinde ikili iş görüşmesi / 1500 firma katılımı ile yapıldı. Bu yıl; Rusya, Sırbistan, Letonya, Yunanistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Romanya, İngiltere, İtalya, Litvanya, Macaristan, Nijerya, Polonya, Portekiz, Slovakya, Tunus, Vietnam, Almanya, Gana”dan yabancı iş insanları ile firmalarımızı online da buluşturacağız. Türkiye’den 105 firma ve 160 katılımcı ile etkinliğimizi gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.





1 AY BOYUNCA ZİYARETE AÇIK

SANTEK DIGITAL Fuarı’nın 1 ay boyunca ziyarete açık olacağını kaydeden Zeytinoğlu, “Fuar geri planında oluşturulan B2B online Platformu da 1 yıl boyunca açık kalacak. SANTEK-Dijital Fuarında ve Savunma Sanayi il Buluşması Etkinliğimizde desteklerini ve katkılarını esirgemeyen Savunma Sanayi Başkanlığı, Özellikle SSB Başkanımız Sayın İsmail Demir’e ki bu etkinlikle birlikte ilimizde 2 kere ağırlamış olacağız, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile Savunma Sanayi Vakıf şirketlerine ve Globalpiyasa.com’a teşekkür ediyorum. Sanal fuarımıza ve eş zamanlı gerçekleştireceğimiz etkinliklerimize tüm sanayicilerimizin katılımını bekliyorum” dedi.





ODA BAŞKANLARINDAN SANTEK İÇİN TEŞEKKÜR

Zeytinoğlu’nun ardından söz alan katılımcı oda başkanlarından Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, “SANTEK Fuarı’nın ilimize ciddi değer kattığını düşünüyorum. İş olanakları artıyor. Emeğe geçenlere teşekkür ederim” derken Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ise “E-ticaretin geldiği noktayı hepiniz biliyorsunuz. Kocaeli bu manada ciddi anlamda öncü oluyor. Bu fuarın güzel bir çalışma olacağını düşünüyor ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Son olarak söz alan İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, “Kentimiz fuarların önemini çok iyi biliyor. Daha fazla fuar olması lazım. Kentimiz fuarlar ile gelişir” ifadelerini kullandı. Basın toplantısı soruların yanıtlanmasıyla son buldu.











































