Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı, “Bakır Hayat Çizgim oldu”

Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı’nın “Dünyada ve Türkiye’de emtia borsalarına kronolojik bakış ve hedging zorunluluğu” ve Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı’nın “Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma” konulu sunumları bir sohbet havası şeklinde gerçekleşti.

Toplam 112 dolayında katılımcının yer aldığı Online toplantıyı Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul yönettti. Toplantıda ilk sözü alan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ,hafta sonunda böylesine kaliteli bir sunum ve toplantıyı izlemekten büyük bir keyif alacağını vurgulayarak aynı zamanda KSO Meclis üyesi olan konuşmacı Hayrettin Çaycı’ya teşekkür etti.

Online hafta sonu buluşmasına öncülük eden Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı, sözlerine öğrencilik yıllarından başlayarak,bugüne kadar süren çalışma hayatını aktardı. Çaycı ,”Bakır Hayat Çizgim oldu. Biri karşılıksız olmak üzere çift burs aldım. Uluslararası stajlarda yaparak 2 yıl yurt dışında kaldım.

Ben stajlarımı Finlandiya’da yaptım. Hemen hemen bir seneye yakın da mühendis gibi kaldım. Baktılar ki firmaya çok faydası oluyor, Rabak da müsaade etti. Sonra geldim Rabak’da iş hayatına başladık. Önce dökümhanedeydim, sonra rafinasyon şefi oldum. Bir de Rabak’a pirinç dökümündeki makineler benim holümde sandıklarla duruyordu. Bunlar nedir dediğimde, hadde dediler bana. Biz bunları getirdik duruyor. O sırada da Türkiye’de bu konu yeni yeni gelişiyor. Rabak dışarıdan alüminyum levha getirip onları yuvarlak kesip alüminyum sıvamacılarına mutfak uygulamaları için veriyordu. Peki, bu hadde alüminyumda yapmaz mı dedik. AHIN BAHIM Almanya’da, oraya gittik görüşmeye elimizdeki haddeler için. Onlar da bu haddenin alüminyuma haydi haydi yeteceğini, lüks bile geleceğini söylediler. Rabak alüminyuma ilk filmaşin projesi, İzmit’te kurulan levha projesi ilk benden geçti. Ben sonra tabi onların projelerini yaptım. İlk alüminyum için haddeyi Kağıthane’de kurdum. Sonra Rabak İzmit Köseköy’deki yeri alınca oraya büyük binalar yapıldı. Zaten elektrolizhaneyi büyütüyorduk ve o elektroliz ile dökümhanelerin büyütülmesi sırasında çok yoğun olduğum için, "ben alüminyum ile daha fazla ilgilenemem" dedim.

Mecburi hizmeti bittiğinde Sarkuysan’a geçtiğini belirten Çaycı, “Ben yaşıma göre çok erken mevkilere geldim. Mesela burada fabrika müdürü olduğumda 30 yaşındaydım. Peşinden genel müdür muavini oldum, 4 sene sonra 1983 senesinin sonunda da genel müdürlüğe vekaleten atandım. Genel müdür 1983 senesinin kasım ayında ayrıldı. 1,5 seneye yakın genel müdürlüğe vekalet ettim. Benim için çok erken genel müdürlük, 14 ay da başka birini bulun diye ben talipli olmadım genel müdürlüğe. Bizim her sene aralık ayında işletmenin açılış günü var. İşte 1984 yılında o açılış gününde, yönetim kurulu başkanı anons etti, yeni genel müdürünüz Hayrettin Çaycı oldu dedi. İşte o gündür bu gündür şirketin genel müdürüyüm”

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı

KSO Online Hafta sonu buluşmasının ikinci konuşmacısı Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı , “Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma” konulu sunumuna “Sanayi Devrimi” konusunu işleyerek başladı. Kayabaşı ,çevre sorunlarının giderek arttığını, artan çevre sorunları için çözümün sürdürülebilirlik olduğunu vurgulayarak 2015 Paris anlaşmasını aktardı. Birleşmiş Milletler 2030 sloganı olarak “arkada kimseyi bırakmak yok” dedi .

Kayabaşı,sunumunda “ Avrupa 2020 Stratejesi” , “Avrupa 2030 İklim ve Enerji Çerçevesi” , “ Avrupa 2050 Enerji Yol Haritası” , “Avrupa yeri mutabakatı” konusunu işledi.