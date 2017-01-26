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Sedaş’ta Dronelar Devrede!

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ ) AR-GE lansmanını yaptığı projesiyle teknoloji ürünü termal kameralı dronelar buz yüküne karşı solüsyon kullanacak.

Sedaş'ta Dronelar Devrede!

26 Ocak 2017 Perşembe 14:25

Arızanın nerede olduğunu tespit edecek dronlar,  şebekenin ulaşılması zor, vadi,  tepe, yamaç benzeri ya da orman içinde kar kaplı arazide gidilemeyen noktalara rahatlıkla ulaşarak arıza tespitinin kolaylıkla yapılmasını sağlayacak. Projenin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte, özellikleri geliştirilmiş teknolojik cihazın, şebeke operasyon süreçlerine kolaylık ve hız kazandırması sağlanacak.

 
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin bölgesindeki üniversiteler ile yaptığı işbirliği sonucunda geleneksel hale gelen “Proje Fikri Yarışmasında” birinci olan proje ile elektrik dağıtım hattına havadan müdahale edilmesinin yolu açılacak. Bolu İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi Volkan Ulutaş’a ödül kazandıran projeyi EPDK da onaylayarak destekleme kararı aldı.
Proje ile elektrik kesintilerine yol açan ve kar yağışında iletkenlerde meydana gelen “buz yükü” olarak adlandırılan ve iletkenlerin çevresinde oluşan buzlanmayla meydana gelen buz kütlelerinin çözülmesi için solüsyon püskürtme teknolojisi kullanılması hedefleniyor. 
 
Kesinti süreleri azalacak
 
“Buz yükü” diye adlandırılan bu kütleler, iletkenlerde oluşan devasa ağırlıklarıyla, dinamik ve statik etki yaratarak iletkenleri kopartıp, izolatörleri yerinden (traversten) sökebiliyor, direkler üzerinde yıkıcı etki yaratabiliyor. Ağır kış şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zorlanılan elektrik şebekesinde arızanın hızlı bir şekilde tespitinin yapılabilmesi ve buz yüküyle de mücadele amacıyla kullanılması hedeflenen prototip dronların hayata geçirilmesi için SEDAŞ AR-GE projesini, üniversitelerder akademisyenlerinin de katıldığı lansmanda kamuoyu ile paylaştı. Prototip Dronların geliştirilerek elektrik dağıtım sektöründe kullanımı, arızalardan kaynaklı enerji kesinti sürelerini de azaltacak. SEDAŞ’ın AR-GE projesi büyük bir ilgi ile karşılanırken, geliştirilecek prototip dronların elektik dağıtım şirketlerinde enerji adamlarının vaz geçilmez iş araçlarından biri olacağı düşünülüyor. 

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