EKONOMİ:
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SEKTÖREL PERFORMANS DEĞERLENDİRME ORGANİZASYONU BAŞLADI…

Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren başarılı sanayi kuruluşlarının ödüllendirilmesi amacıyla bu yıl 14’üncüsü düzenlenen “Sektörel Performans Değerlendirme” ödül organizasyonu için başvurular alınmaya başlamıştır.

SEKTÖREL PERFORMANS DEĞERLENDİRME ORGANİZASYONU BAŞLADI…

01 Kasım 2021 Pazartesi 13:04


     Çözüm Ortaklarımız                                                                      Bölgesel Ortaklarımız
  • Price Waterhouse Coopers Türkiye, 
  • Kocaeli Üniversitesi, 
  • Gebze Teknik Üniversitesi, 
  • Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı
  • Doğu Marmara ABİGEM A.Ş.
  • Major Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Basın Ortakları 
  • Dünya Gazetesi, 
  • Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, 
  • İstanbul Kalkınma Ajansı, 
  • Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, 
  • Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve 
  • Trakya Kalkınma Ajansı
Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonun amacı; 
  • Yüksek verimlilikle çalışan, 
  • Yenilikçiliğe ve çalışanların gelişimine önem veren, 
  • Finansal olarak başarılı iş sonuçları elde eden, 
  • Ülkemizin ekonomisine katma değer yaratan, 
  • Sürdürülebilir bir gelecek için topluma katkı sağlayan sanayi kuruluşları belirlenerek, ödüllendirmektir. 

Kriterlerimiz
  • Verimlilik, 
  • Yenilikçilik ve Markalaşma, 
  • Finansal Sonuçlar, 
  • Dış Ticaret,
  
  • Topluma Katkı 
  • İstihdam
  • Çalışanların Geliştirilmesi ile Bilinçlendirilmesi 
Firmanız Bu Değerlendirmede Neden Yer Almalı?
  • Price Waterhouse Coopers - PwC ve Doğu Marmara Avrupa Birliği İş geliştirme Merkezi - ABİGEM 
işbirliği ile düzenlenen geri bildirim raporu ile karşılaştırma yapabilme imkanı,
  • Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Organizasyonuna katılarak Tanınma ve Prestij imkânı, 
  • Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonunda ödül alan her firma Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı SANTEK 2022’ de Sektörün Yıldızları Bölümünde ücretsiz alan verilecektir. 
  • Sektörel Performans Değerlendirme Anketine katılan her firma Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı SANTEK 2022’ de mfiyat üzerinden % 5 indirim. 
  • Rekabet için iyileştirmesi gereken öncelikli konularınız hakkında bilgi edinme imkânı.

Son başvuru tarihi 5 Kasım 2021 olan organizasyona başvuru için; www.sektorelperformans.org web sitesi üzerinden online olarak firmanızın 2019 ve 2020 yılı değerlerinizi doldurmanız yeterlidir. 

Detaylı Bilgi için:   Aylin Aslan  0262 315 80 57,aylin@kosano.org.tr
                                    Aydolu Elif Yıldırım, 0262 323 08 56eyildirim@abigemdm.com.tr
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