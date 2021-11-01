SEKTÖREL PERFORMANS DEĞERLENDİRME ORGANİZASYONU BAŞLADI…

Çözüm Ortaklarımız Bölgesel Ortaklarımız
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Basın Ortakları
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- Yüksek verimlilikle çalışan,
- Yenilikçiliğe ve çalışanların gelişimine önem veren,
- Finansal olarak başarılı iş sonuçları elde eden,
- Ülkemizin ekonomisine katma değer yaratan,
- Sürdürülebilir bir gelecek için topluma katkı sağlayan sanayi kuruluşları belirlenerek, ödüllendirmektir.
Kriterlerimiz
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- Price Waterhouse Coopers - PwC ve Doğu Marmara Avrupa Birliği İş geliştirme Merkezi - ABİGEM
- Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Organizasyonuna katılarak Tanınma ve Prestij imkânı,
- Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonunda ödül alan her firma Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı SANTEK 2022’ de Sektörün Yıldızları Bölümünde ücretsiz alan verilecektir.
- Sektörel Performans Değerlendirme Anketine katılan her firma Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı SANTEK 2022’ de m2 fiyat üzerinden % 5 indirim.
- Rekabet için iyileştirmesi gereken öncelikli konularınız hakkında bilgi edinme imkânı.
Son başvuru tarihi 5 Kasım 2021 olan organizasyona başvuru için; www.sektorelperformans.org web sitesi üzerinden online olarak firmanızın 2019 ve 2020 yılı değerlerinizi doldurmanız yeterlidir.
Detaylı Bilgi için: Aylin Aslan 0262 315 80 57,aylin@kosano.org.tr
Aydolu Elif Yıldırım, 0262 323 08 56, eyildirim@abigemdm.com.tr