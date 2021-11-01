SEKTÖREL PERFORMANS DEĞERLENDİRME ORGANİZASYONU BAŞLADI…

Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Organizasyonuna katılarak Tanınma ve Prestij imkânı,

Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Organizasyonuna katılarak Tanınma ve Prestij imkânı,

Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Organizasyonuna katılarak Tanınma ve Prestij imkânı,