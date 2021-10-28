Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu için başvurular başladı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren başarılı sanayi kuruluşlarının ödüllendirilmesi amacıyla bu yıl 14’üncüsü düzenlenen ‘Sektörel Performans Değerlendirme’ ödül organizasyonu için başvurular alınmaya başlandı. Yüksek verimlilikle çalışan, yenilikçiliğe ve çalışanların gelişimine önem veren, finansal olarak başarılı iş sonuçları elde eden, ülkemizin ekonomisine katma değer yaratan, sürdürülebilir bir gelecek için topluma katkı sağlayan sanayi kuruluşlarını belirlemek ve ödüllendirmek amacıyla gerçekleştirilen Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu için son başvuru tarihi 5 Kasım 2021 Cuma olarak açıklandı.





PROJE ORTAKLARI

Organizasyonda KSO’nun çözüm ortakları; Price Waterhouse Coopers Türkiye, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Doğu Marmara ABİGEM A.Ş. Major Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavir Hizmetleri oldu. Dünya Gazetesi’nin basın ortağı olduğu organizasyonun bölgesel ortakları ise Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, İstanbul Kalkınma Ajansı, Bursa Eskişehir Kalkınma Ajansı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Trakya Kalkınma Ajansı.





FİRMANIZ NEDEN KATILMALI?

Organizasyona katılan firmalara gelişimlerini sağlayacak önemli imkanlar da sağlanıyor. Bunların başında Price Waterhouse Coopers - PwC ve Doğu Marmara Avrupa Birliği İş geliştirme Merkezi - ABİGEM işbirliği ile düzenlenen geri bildirim raporu ile karşılaştırma yapabilme imkanı geliyor. Ayrıca; ödül organizasyonuna katılan firmaların tanınırlığı da artıyor.





ÖDÜL ALAN FİRMALARA….

Bunun yanı sıra organizasyona katılarak ödül alan her firma Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı SANTEK 2022’ de Sektörün Yıldızları Bölümü’nde ücretsiz alan hakkına sahip olacak. Sektörel Performans Değerlendirme Anketine katılan tüm firmalara Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı SANTEK 2022’ de metrekare fiyat üzerinden yüzde 5 indirim uygulanacak. Ayrıca firma, rekabet için iyileştirmesi gereken öncelikli konular hakkında bilgi edinme imkanına da sahip olacak.





BAŞVURU VE BİLGİ İÇİN…

Organizasyona başvuru için; www.sektorelperformans.org web sitesi üzerinden online olarak firmanızın 2019 ve 2020 yılı değerlerinizi doldurmanız yeterli olacak. Detaylı bilgi için; Aylin Aslan 0262 315 80 57 - aylinHYPERLINK "mailto:seda@kosano.org.tr"@kosano.org.tr veya Aydolu Elif Yıldırım, 0262 323 08 56 - HYPERLINK "mailto:eyildirim@abigemdm.com.tr"eyildirim@abigemdm.com.tr ‘ye ulaşabilirsiniz.











































