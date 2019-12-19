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Seyahat Kartları Ofisi cumartesi günleri hizmet verecek

Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova bölgesindeki Kocaelikart talebini karşılamak için Seyahat Kartları Ofisi, cumartesi günleri de hizmet verecek.

Seyahat Kartları Ofisi cumartesi günleri hizmet verecek

19 Aralık 2019 Perşembe 10:59

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin elektronik ücret toplama sistemine geçişler devam ediyor. Kocaelikart sistemine geçişle birlikte kademeli olarak da paralı binişler kaldırılıyor. Bu kapsamda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı gerekli önlemleri aldı. Alınan ilk önlemlerden biri vatandaşların Kocaelikart ihtiyacını karşıladığı Gebze Seyahat Kartları Ofisi’nin cumartesi günleri hizmet verecek olması oldu.

 

CUMARTESİ GÜNLERİ HİZMET

Gebze-Darıca-Dilovası-Çayırova ilçelerinde de 1 Kasım tarihi itibariyle paralı binişler kaldırıldı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gebze Seyahat Kartları Ofisi aralık ayı boyunca cumartesi günleri açık kalacak.

 

TALEBE KARŞILIK VERİLECEK

Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerindeki vatandaşlar Kocaeli Kartlarını Gebze Seyahat Kartları Ofisi’nden alabilecek. Gebze Kent Meydanı’nda bulunan ofisten, indirimli ve ücretsiz seyahat kartlarının basım ve vize işlemleri de yapılabiliyor.

 

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