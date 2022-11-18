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SİAD’lar KOTO ev sahipliğinde toplandı: ÖNCELİĞİMİZ KOCAELİ

Kocaeli iş dünyasının çatı kuruluşu KOTO, ‘Önceliğimiz Kocaeli’ mesajıyla ilimizde faaliyet gösteren sanayici ve işadamı derneklerini (SİAD) toplantıda buluşturdu. KOTO Başkanı Necmi Bulut’un ev sahipliğinde ilki gerçekleşen ve her ay yapılması kararlaştırılan toplantıya; Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı İsmail Uslu, Kocaeli Marmara Sanayici ve İşadamları Derneği (MARSİAD) Başkanı Bahri Odabaş, Kocaeli Sanayici İş Adamları Derneği (KOSİAD) Başkanı Atalay Kaya, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Yunus Pehlevan, İzmit Genç İşadamları Derneği (İZGİAD) Başkanı Eray Bodur, Atılımcı İşadamları Derneği (ATİK) Başkanı İlker Kızılkaya, Başarılı İş İnsanları Derneği (BAŞSİAD) Başkanı Barış Arat, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kocaeli Şube Başkanı Fatih Işık, Kocaeli Vizyoner İş İnsanları Derneği (KOVİAD) Başkan Vekili Murat Topal katıldı.

SİAD'lar KOTO ev sahipliğinde toplandı: ÖNCELİĞİMİZ KOCAELİ

18 Kasım 2022 Cuma 17:22


BAŞKAN BULUT: ÇABAMIZ KOCAELİ İÇİN 

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Bulut, “Kocaelili iş insanları olarak birlikte ortak iş yapma kabiliyetini arttırmak, ortak sorunlarımıza da ortak çözümler geliştirmeyi amaçlıyoruz. İş insanlarına dokunan her türlü çalışma ve projede ön açıcı olmak, var olan sorunların çözümünde de daha çok noktaya sirayet ederek, sarf edilecek süreyi kısaltmayı hedefliyoruz” dedi. 

İLK GÜNDEM MADDESİ: SANAYİ SİTELERİ VE ÇEVRESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ÜRETİCİ İŞLETMELER 

Akabinde SİAD başkanları da konuşma gerçekleştirerek, toplantı ve sağlanan birliktelik dolayısıyla KOTO’ya memnuniyetlerini ifade etti. Toplantıların, her ay düzenli olarak KOTO ev sahipliğinde yapılması kararlaştırılırken, ilk olarak Sanayi Sitelerinin içinde, çevresinde ve şehrin farklı noktalarında faaliyet gösteren üretici işletmelerin büyüme ihtiyaçları gündeme alındı. Üretici işletmelerin kent ve ülke ekonomisine önemli ölçüde katma değer sağladığı ancak daha fazla değer üretmek için fiziki olarak gelişmeye ihtiyaç duyduklarını vurgulayan SİAD başkanları, “Uluslararası pazarlara iş yapan işletmeler var ancak fiziki olarak imkanları çok kısıtlı. Yer tahsisi yapılarak, fiziki şartlarının ve iş yapma potansiyellerinin arttırılması şehrin faydasına olacaktır” görüşünde birleşti. Toplantı, konunun bir sonraki görüşmede daha detaylı ele alınması kararıyla sona verdi. 
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