Siemens CEO’su Hüseyin Gelis GOSB’da

GELİS’E GOSB KULE ANLATILDI
GOSB yöneticileri, lansman programına katılamayan Siemens A.Ş CEO’su Hüseyin Gelis’e, GOSB KULE’nin tanıtım sunumunu yaparak veri merkezi hizmetlerini anlattı. GOSB ile Siemens arasında yürütülen projelerin de masaya yatırıldığı görüşmede, GOSB KULE’den sunulacak olan güçlü endüstri uygulamaları ve dijital hizmetler için Siemens’in açık hizmet Platform Hizmetlerinin (PaaS), GOSB Kule aracılığı ile GOSB sanayicileriyle paylaşılması ve yenilikçi bir geliştirme ortamı yaratılması da kararlaştırıldı.Toplantı sonrasında, günün anısına Hüseyin Gezer ve Z. Nil Sönmez tarafından Gelis’e anı tabağı takdim edildi.