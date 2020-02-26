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EKONOMİ:
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Siemens CEO’su Hüseyin Gelis GOSB’da

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) katılımcılarından Siemens San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis, Dijital Şebekeler Müdürü Hasan Ali Pazar ile birlikte geçtiğimiz günlerde GOSB’u ziyaret etti.

Siemens CEO'su Hüseyin Gelis GOSB'da

26 Şubat 2020 Çarşamba 16:51

 Güçlü firmalarıyla marka değeri yüksek bir OSB olan GOSB, katılımcılarının yetkinliklerini, yine katılımcılarıyla paylaşarak yaygınlaştırma misyonuna örnek teşkil eden işbirlikleri çerçevesinde gerçekleşen ziyarette Gelis ve Pazar’ı GOSB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Gezer, Bölge Müdürü Z. Nil Sönmez, Bölge Müdür Yardımcısı Hülya Kaynak, Teknoloji Müdürü Engin Işık ve Teknoloji Yöneticisi Ozan Özdemir karşıladı.

GELİS’E GOSB KULE ANLATILDI

 GOSB yöneticileri, lansman programına katılamayan Siemens A.Ş CEO’su Hüseyin Gelis’e, GOSB KULE’nin tanıtım sunumunu yaparak veri merkezi hizmetlerini anlattı. GOSB ile Siemens arasında yürütülen projelerin de masaya yatırıldığı görüşmede, GOSB KULE’den sunulacak olan güçlü endüstri uygulamaları ve dijital hizmetler için Siemens’in açık hizmet Platform Hizmetlerinin (PaaS), GOSB Kule aracılığı ile GOSB sanayicileriyle paylaşılması ve yenilikçi bir geliştirme ortamı yaratılması da kararlaştırıldı.Toplantı sonrasında, günün anısına Hüseyin Gezer ve Z. Nil Sönmez tarafından Gelis’e anı tabağı takdim edildi.

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