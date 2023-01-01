EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sıfır araç yokluğu ikinci ele yaradı

İkinci el araç piyasası hareketlendi

Sıfır araç yokluğu ikinci ele yaradı

01 Ocak 2023 Pazar 11:23

                                 
 Otomobil bayilerinde sıfır araç sorunu yaşanmaya başlayınca vatandaşlar ikinci ele yöneldi.  
  Bayilerde sıfır araç bulunamamasından dolayı ikinci el piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Otomobil alacak vatandaşlar, bayilerde istedikleri otomobili bulanmayınca ikinci el piyasasına yöneliyor. Oto galerici Murat Açıkgöz, "Arabaların fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor. Araçlara karşı anormal bir talep var. Bu yüzden satışlarımız çok iyi. İnsanların şu anda bir beklentisi yok. Fiyatların düşeceği ile alakalı bir beklenti olmadığı için etki ediyor. Bayilerde de araba yok, geçen seneki gibi ikinci el araç sıfırdan daha fazlaya satılıyor. Bu yüzden de talep çok fazla" dedi.  
  
  "2019 ve üzeri modellerin satışı çok hızlı ilerliyor" 
  Vatandaşların ikinci ele rağbet gösterdiğini ifade eden Açıkgöz, "İnsanlar 'Bugün arabayı almazsam yarın daha pahalı olacak' diye düşünüyor. Bu yüzden de zaman kaybetmeden almayı düşünüyorlar. En çok modelli araçların satışı oluyor. 2019 ve üzeri modellerin satışı çok hızlı ilerliyor. Marka model hiç fark etmiyor. 500 bin liralık araba da satılıyor, 1.5 milyon liralık arabalar da satılıyor. Hepsi satılıyor" ifadelerini kullandı.  
İHA                                                     
 Otomobil bayilerinde sıfır araç sorunu yaşanmaya başlayınca vatandaşlar ikinci ele yöneldi.  
  Bayilerde sıfır araç bulunamamasından dolayı ikinci el piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Otomobil alacak vatandaşlar, bayilerde istedikleri otomobili bulanmayınca ikinci el piyasasına yöneliyor. Oto galerici Murat Açıkgöz, "Arabaların fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor. Araçlara karşı anormal bir talep var. Bu yüzden satışlarımız çok iyi. İnsanların şu anda bir beklentisi yok. Fiyatların düşeceği ile alakalı bir beklenti olmadığı için etki ediyor. Bayilerde de araba yok, geçen seneki gibi ikinci el araç sıfırdan daha fazlaya satılıyor. Bu yüzden de talep çok fazla" dedi.  
  
  "2019 ve üzeri modellerin satışı çok hızlı ilerliyor" 
  Vatandaşların ikinci ele rağbet gösterdiğini ifade eden Açıkgöz, "İnsanlar 'Bugün arabayı almazsam yarın daha pahalı olacak' diye düşünüyor. Bu yüzden de zaman kaybetmeden almayı düşünüyorlar. En çok modelli araçların satışı oluyor. 2019 ve üzeri modellerin satışı çok hızlı ilerliyor. Marka model hiç fark etmiyor. 500 bin liralık araba da satılıyor, 1.5 milyon liralık arabalar da satılıyor. Hepsi satılıyor" ifadelerini kullandı.  
İHA                    
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI NAİL ÇİLER’İN YENİ YIL MESAJI GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI NAİL...
KOTO’dan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Hülagü’ye ‘hayırlı olsun’ ziyareti KOTO’dan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof....
KOCAELİNİN ENLERİ AÇIKLANDI KOCAELİNİN ENLERİ AÇIKLANDI
KOÜ’de mezun ve kariyer günleri KOÜ’de mezun ve kariyer günleri
KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi: KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, kapasite...
KSO Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi KSO Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını...
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI...
Gebze Ticaret Odası olarak; ülkemizin gelişip kalkınmasına katkı sunmak amacıyla yoğun bir gayret ve çaba...

Haberi Oku