Sigarayla Mücadelede Yeni Önlemler!

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sigara satan market ve benzeri iş yerleri için düşünülen yeni düzenlemeyi açıkladı. Tütün ürünlerinin tüketicinin para ödediği yerlerde açık satılmasına ilişkin düzenleme geliyor. Akdağ, "Açıkta sigara satılmasının önüne geçeceğiz. Sigaraları genellikle marketlerde ya da buna benzeri satış yerlerinde son çıkış noktalarına, para ödenen kısımlara koyarak orada cezbediyorlar. Sanki ciklet satar gibi... Sigaralar artık kapalı dolaba girmiş olacak. Sigara, markaları itibariyle de cezbedici olmaktan çıkacak" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ CNN Türk canlı yayınında sigarayla mücadele için alınacak yeni önlemleri paylaştı. Akdağ, dumansız hava sahası uygulamasıyla özellikle gençleri tütün ve tütün ürünlerinden korumayı hedeflediklerini belirterek, bu uygulama sayesinde bir süre önce ülkede sigara bırakma oranının yüzde 31'den 27'ye düştüğünü anımsattı.

Son dönemde ise bu oranın yeniden yüzde 30'ların üstüne çıktığına işaret eden Akdağ, ticaret ve para kazanmayı ön planda tutan sigara firmalarının bu konuda çok acımasız olduğunu dile getirdi. Akdağ, bütün dünyada aynı olan bu duruma ve ticari kaygılarla yapılan faaliyetlere karşı özellikle gençleri sigaradan korumak amacıyla mücadeleyi sürdüreceklerini anlatarak, bu çerçevede sigaranın markasını görünmeyecek hale getirmek, sigaranın açıkta satılmasına mani olmak istediklerini ifade etti. Bu konuda farkındalık yaratmak gerektiğine dikkati çeken Recep Akdağ, sigaralarda "düz paket" olarak adlandırılan düzenlemeyle sigara firmalarının dikkat çekmesinin önüne geçileceğini vurguladı.

DÜZ PAKET UYGULAMASI

Akdağ, sigara firmalarına da tepki göstererek, "Sigaranın markasından dolayı cezbedici olmasının önüne geçmek için 'düz paket' uygulaması hayata geçirilecek. Özellikle gençleri cezbetmek için sigara firmaları acımasızca ticari reklam unsurlarını ön plana çıkarıyorlar. Doğrudan reklam yapamasalar bile dolaylı olarak paket üzerinden bunu yapıyorlar" diye konuştu.

KAPALI DOLAPLARDA SATILACAK

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sigaranın artık kapalı dolaplarda satılacağının altını çizerek, şunları söyledi: "Açıkta sigara satılmasının önüne geçeceğiz. Sigaraları genellikle marketlerde ya da buna benzeri satış yerlerinde son çıkış noktalarına, para ödenen kısımlara koyarak orada cezbediyorlar. Sanki ciklet satar gibi... Sigaralar artık kapalı dolaba girmiş olacak. Sigara, markaları itibariyle de cezbedici olmaktan çıkacak."

Akdağ, dumansız hava sahası konusunda ciddi bir değişiklik olmadığını, mevcut değişikliklerin korunması noktasında denetimlerin arttırılacağını vurguladı. Dumansız hava sahası düzenlemesinde mevzuatın uygulanmaya devam edeceğini belirten Akdağ, "Önümüzdeki iki ay içinde zamanımızı konuyu yeniden değerlendirmek ve bu denetimleri yapan kişilerin eğitimlerini yapmak üzere harcayacağız" ifadelerini kullandı.

ASBESTLİ BİNA

Bakan Akdağ, Ankara'da yıkımı durdurulan 350 ton asbest kullanılarak yapılan ve kanserojen olduğu belirtilen Ankara’nın merkezindeki Havagazı Fabrikası için şunları söyledi: "Yıkılan bina kanserojen maddenin yapısında bulunduğu bir bina değil. Asbest içeren bina değil. Yıkılacak binada bu var. Ankara Büyükşehir Belediyesi uzman firmaya bu görevi vermiş durumda. Sağlığa zarar vermeyecek bir biçimde bu yıkım gerçekleşecek. Asbest içeren bina yıkılmış değil şu ana kadar. Bizim tespitimiz bu." dedi.