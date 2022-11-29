Şişecam 87'nci yılını kutluyor

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman: - "Ortak akılla yönetilen küresel bir şirket olarak ana faaliyet alanlarımızda dünyanın ilk 3 oyuncusundan biri olma hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla yürüyoruz"

4 kıtada 14 ülkedeki üretim faaliyetleriyle cam ve kimyasallar sektörlerinin en güçlü global oyuncularından olan Şişecam, 87'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam, 24 bini aşan çalışanıyla 45 tesisiyle 150'den fazla ülkeye ihraç ettiği ürünleriyle, üretim ve inovasyon gücünü global arenaya taşırken kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını, vizyonunu ve hayallerini geleceğe götürüyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, cam ve kimyasallar sektörlerinin gelişimine 87 yıldır katkı sağladıklarını belirtti.

Kırman, bugün Şişecam'ın dünyanın en önemli oyuncularından biri haline geldiğini ifade ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ortak akılla yönetilen küresel bir şirket olarak ana faaliyet alanlarımızda dünyanın ilk üç oyuncusundan biri olma hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla yürüyoruz. Kurucumuzdan aldığımız bu güçlü mirası 87'nci yılına taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz. 'Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır' diyen Atamızın yolunda büyük bir gururla ilerliyoruz."

Şişecam'ın global başarısının 87 yıllık birikimini, dönüşümle harmanlama kabiliyetinden kaynaklandığını belirten Kırman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir asra yaklaşan deneyimimizle farklı dönemlerde dünyanın karşı karşıya kaldığı birçok değişimi her zaman başarıyla yönettik. Yarının ihtiyaçlarını öngörerek başlattığımız kapsamlı dönüşüm yolculuğumuzla geleceğin Şişecam’ını bugünden tasarlıyoruz. Küresel mükemmellik odağımız ve güçlü üretim kabiliyetlerimizle pek çok coğrafyada farklı sektörlere girdi sağlıyoruz. Köklerimizden aldığımız güç, eşsiz kültürümüz ve dönüşüm gücümüzle başarılarımızı sürdürülebilir kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Akıllı teknoloji kullanımı, yetkin insan kaynağı ve veriye dayalı karar alma mekanizmalarımızla hedeflerimize doğru ilerlemeye ve paydaşlarımız için değer yaratmaya devam ediyoruz. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, bilimin ışığında yürüyor, tüm kabiliyetlerimizi daha iyi bir dünya ve gelecek için seferber ediyoruz."





AA