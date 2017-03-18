PTT’nin ‘T’si ortak gayrimenkul şirketi ile geri döndü

Türk Telekom ve Posta ve Telgraf Teşkilatı ( PTT), arasında gayrimenkul geliştirme ve değerlendirme konusunda bir protokol imzalandı. Konuya yönelik olarak KAP’a yapılan açıklamaya göre, tarafların gayrimenkullerden daha fazla gelir elde etmesi ve işletme giderlerinden tasarruf sağlaması konusunda ortak bir şirket veya gerekirse gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulması değerlendirilecek.

Özelleştirme sonrasında Türk Telekom ile PTT, gayrimenkullerini ayırmadı. Pek çok gayrimenkul, PTT ya da TT hizmet birimi olarak ortak kullanılıyor. Ancak zaman içinde bazı gayrimenkuller atıl ya da verimsiz duruma düştü. Örneğin, iki kurumun bazı lojmanları kullanılmıyor, bazı eski santral arsaları da kullanım dışı kaldı. Bu atıl ve verimsiz arsaların değerlendirilmesi kararı alındı.

İŞ MERKEZİ VE KONUT

Bu kapsamda, Türkiye’nin 81 ilinde, şehir merkezleri ve dışında çok sayıda ortak arsa bulunuyor. Her bir arsada, her iki kurumun farklı ortaklık payları var. Kimi yerde ortaklıklar yüzde 50-50 olurken, bazı arsalarda ortaklık payları değişiyor. İki kurum, kuracakları ortak gayrimenkul şirketi ile bu arsaları kaynağa dönüştürecek. İki kurum, arsa satmayacak. Halen kiracısı olan ya da gelir getiren gayrimenkullerin ise yeniden değerlendirilmesi yoluna gidilmeyecek.

Sadece atıl ve verimsiz gayrimenkuller değerlendirilecek. Bu arsalarda, iş merkezi ya da konut yapılacak. Elde edilen gelir de yine ortaklık paylarına göre paylaşılacak. Yetkililer, amacın, atıl bekleyen gayrimenkullerin kamuya getiri sağlaması olduğuna dikkat çekti.

STRATEJIK ORTAKLIĞA DEVAM EDECEKLER

Türk Telekom CEO’su Paul Doany, kullanılmayan ortak gayrimenkullerin değerlendirilmesi yoluyla elde edecekleri finansal kazanımlarla, yurtiçi ve yurtdışında e-ticaret ile lojistik gibi alanlarda PTT ile yeni stratejik ortaklıklara imza atacaklarını dile getirdi.



