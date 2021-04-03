TAYSAD’ın yeni başkanı Albert Saydam oldu

25 Mart’ta yapılması gereken kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 1 Nisan 2021’e alınmıştı. 20 Mart 2018 tarihinde 40.Olağan genel kurulunu yapan dernek, 2020 yılında pandemi şartları sebebi ile 3 kez ertelenen 42. Olağan genel kurulunu bu kez yapmış oldu. TAYSAD’ın 5 yıldır Başkanlığını yapan Alper Kanca’nın yeniden aday olmadığı genel kurulda, Tekno Kauçuk Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Yönetim kurulu üyelerinin de 2 üye hariç tamamen değiştiği genel kurulda yeni yönetim şu şekilde oluştu;
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Albert Saydam (Tekno Kauçuk)
Şekip Avdagiç ( Avitaş Kompozit)
Berke Ercan ( CAVO Otomotiv)
Lokman Yamantürk ( Parsan Makina)
Osman Zeki Sever ( Ditaş Doğan )
Yakup Birinci ( Birinci Otomotiv)
Doğukan Dudaroğlu ( Eku Fren)
Hakan Konak ( Toyoto Boshoku)
Atacan Güner ( Assan Hanil)
Tülay Hacıoğlu Şengül ( Maysan Mando)
Fatih Uysal ( Norm Cıvata)
DENETLEME KURULU
Özge Özen Kural ( SİSMAK Otomotiv)
Selma Gülbeyaz ( Gürsetaş Döküm)
Baran Çelik ( Beyçelik Gestamp )