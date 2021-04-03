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TAYSAD’ın yeni başkanı Albert Saydam oldu

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) 42. Olağan Genel Kurulu katılımcı üyelerin iştiraki ile Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi’nde yapıldı.

TAYSAD'ın yeni başkanı Albert Saydam oldu

03 Nisan 2021 Cumartesi 17:49

25 Mart’ta yapılması gereken kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 1 Nisan 2021’e alınmıştı. 20 Mart 2018 tarihinde 40.Olağan genel kurulunu yapan dernek, 2020 yılında pandemi şartları sebebi ile 3 kez ertelenen 42. Olağan genel kurulunu bu kez yapmış oldu. TAYSAD’ın 5 yıldır Başkanlığını yapan  Alper Kanca’nın yeniden aday olmadığı genel kurulda, Tekno Kauçuk Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, yönetim kurulu  başkanlığına seçildi. Yönetim kurulu üyelerinin de 2 üye hariç tamamen değiştiği genel kurulda yeni yönetim şu şekilde oluştu;

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Albert Saydam (Tekno Kauçuk)

Şekip Avdagiç ( Avitaş Kompozit)

Berke Ercan ( CAVO Otomotiv)

Lokman Yamantürk ( Parsan Makina)

Osman Zeki Sever ( Ditaş Doğan )

Yakup Birinci ( Birinci Otomotiv)

Doğukan Dudaroğlu ( Eku Fren)

Hakan Konak ( Toyoto Boshoku)

Atacan Güner ( Assan Hanil)

Tülay Hacıoğlu Şengül ( Maysan Mando)

Fatih Uysal ( Norm Cıvata)

DENETLEME KURULU

Özge Özen Kural ( SİSMAK Otomotiv)

Selma Gülbeyaz ( Gürsetaş Döküm)

Baran Çelik ( Beyçelik Gestamp )


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