TAYSAD’ın yeni başkanı Albert Saydam oldu

25 Mart’ta yapılması gereken kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 1 Nisan 2021’e alınmıştı. 20 Mart 2018 tarihinde 40. Olağan genel kurulu nu yapan dernek, 2020 yılında pandemi şartları sebebi ile 3 kez ertelenen 42. Olağan genel kurulunu bu kez yapmış oldu. TAYSAD ’ın 5 yıldır Başkanlığını yapan Alper Kanca ’nın yeniden aday olmadığı genel kurulda, Tekno Kauçuk Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam , yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Yönetim kurulu üyelerinin de 2 üye hariç tamamen değiştiği genel kurulda yeni yönetim şu şekilde oluştu;

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Albert Saydam (Tekno Kauçuk)

Şekip Avdagiç ( Avitaş Kompozit)

Berke Ercan ( CAVO Otomotiv)

Lokman Yamantürk ( Parsan Makina)

Osman Zeki Sever ( Ditaş Doğan )

Yakup Birinci ( Birinci Otomotiv)

Doğukan Dudaroğlu ( Eku Fren)

Hakan Konak ( Toyoto Boshoku)

Atacan Güner ( Assan Hanil)

Tülay Hacıoğlu Şengül ( Maysan Mando)

Fatih Uysal ( Norm Cıvata)

DENETLEME KURULU

Özge Özen Kural ( SİSMAK Otomotiv)

Selma Gülbeyaz ( Gürsetaş Döküm)

Baran Çelik ( Beyçelik Gestamp )





