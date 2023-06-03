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EKONOMİ:
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Tobb Ticaret Odaları Konsey Üyeliğine Seçilen Kto Başkanı Öztürk:

- Tüccarın sorunları karşısında çözüm önerilerine katkı sağlayacağız"

Tobb Ticaret Odaları Konsey Üyeliğine Seçilen Kto Başkanı Öztürk:

03 Haziran 2023 Cumartesi 12:54

 TOBB Ticaret Odaları Konseyi asil üyeliğine seçilen Körfez Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak birçok çalışma yapacaklarını, özellikle  bölgenin ekonomik sorunları hakkında araştırma yapılmasını ve tüccarın sorunları karşısında çözüm önerileri sunacaklarını belirtti.   
  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 79. Genel Kurul toplantısı, 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Ankara TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi. Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve KTO Yönetim Kurulu üyeleri; Mehmet Gümüş, Fatih Fidan, Ahmet Kaya, Ayşe Hacet Aşar, Fatih Uykun, Mustafa Altun, Osman Akova ve Uğur Kılıç genel kurula tam kadro katılım sağladı. TOBB Ticaret Odaları Konseyi seçimlerinde, Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, 362 oda ve borsa temsilcilerinin oylarıyla TOBB Ticaret Odaları Konseyi asil üyeliğine seçildi. KTO Başkanı Recep Öztürk, yeniden TOBB Başkanlığına seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu’nu da tebrik ederek yeni yönetimini kutladı. Öztürk, Ticaret Odaları Konseyi’nde de ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak birçok çalışma yapacaklarını, özellikle  bölgenin ekonomik sorunları hakkında araştırma yapılmasını ve tüccarın sorunları karşısında çözüm önerileri sunacaklarını belirtti. 
 


İHA
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