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Toltar, kömürcüler OSB için destek istedi

Bakan Murat Kurum ile bir araya gelen Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Bakan Kurum'dan Kömürcüler OSB'nin kaldırılması için destek istedi.

Toltar, kömürcüler OSB için destek istedi

29 Ekim 2018 Pazartesi 14:14

Kartepe Zirvesi'ne katılmak üzere Kocaeli'ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelen Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Bakan Kurum'dan Kömürcüler OSB'nin kaldırılması için destek istedi.

Dilovası'nda uzun süredir gündemi meşgul eden Kömürcüler OSB'nin çevreye verdiği zarar karşısında sessiz kalmayan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Kömürcüler OSB'nin statüsünün değiştirilmesi yada kaldırılması ile ilgili olarak çalmadık kapı bırakmıyor. Daha önce Kocaeli Valisi, Kocaeli Milletvekilleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesiyle yapılan görüşmelerde sık sık Kömürcüler OSB'yi gündeme getiren Başkan Toltar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bir organizasyona katılmak üzere Kocaeli'ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşerek Kömürcüler OSB'nin ilçeye verdiği zararı dile getirerek statüsünün değiştirilmesi yada kaldırılması için bir an önce çalışmanın yapılması gerektiğini belirtti. Başkan Toltar, son yıllarda önemli hizmetler alarak her geçen gün gelişen Dilovası'nın daha yaşanılabilir bir kent olabilmesi için Kömürcüler OSB sorunun biran önce ortadan kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

 

ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILACAK

 

Başkan Toltar'ın talebini dinleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuyu takip ettiğini dile getirerek gerekli incelemelerin bakanlığınca sürdürüldüğünü sorunun bir an önce çözülmesi için de hızlandırılması talimatı vereceğini belirtti.

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