Trelleborg'da grev sona erdi

Petrol-İş Sendikası Gebze Şubesi ile Trelleborg arasında süren anlaşmazlık sonrası 44 gündür grevde olan işçileri temsil eden Petrol-İş Sendikası ile işveren arasında süren görüşmeler mutlu sonla bitti

Gebze Barış Mahallesi ve GEPOSB ’da bulunan işyerlerinde 44 gündür grevde olan işçilerin isteklerine kayıtsız kalmayan Trelloborg işvereni ile sendika arasında dün gece saatlerinde İstanbul Altunizade

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de bulunan Petrol-İş Genel Merkezi’nde varılan anlaşmayla, sendikanın taleplerine yakın şartlarda anlaşma yapıldı. Yapılan anlaşmaya göre ücretlerde 1,5 yıllık %34, sosyal haklarda ise ortalama %30 artış sağlandı.

10 ARALIK’TA GREVE ÇIKMIŞLARDI

Trelloborg işçileri, devam eden TİS görüşmeleri kapsamında 01.07.2019-31.06.2021 yürürlük tarihli toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taleplerimizin karşılanmaması ve uzlaşma sağlanamaması nedeniyle 10 Aralık 2019 tarihinde greve çıkmıştı. 44 gün süren grev, dün gece itibarı ile anlaşma ile sonuçlanırken, işçiler bu sabah yeniden iş başı yaptılar. Petrol-İş Sendikası Gebze Şube başkanı Eyüp Akdemir tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Trelleborg’da mücadele ve dayanışma kazanmıştır. 44 gün boyunca Trelleborg grevi ve sendikamız ile dayanışma gösteren, mücadelemize destek vererek bizleri yalnız bırakmayan tüm sendikalara, emekçilere, emek dostu siyasi partilere, kuruluşlarına teşekkür ediyoruz.” Denildi.