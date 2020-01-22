EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Trelleborg'da grev sona erdi

Petrol-İş Sendikası Gebze Şubesi ile Trelleborg arasında süren anlaşmazlık sonrası 44 gündür grevde olan işçileri temsil eden Petrol-İş Sendikası ile işveren arasında süren görüşmeler mutlu sonla bitti

Trelleborg'da grev sona erdi

22 Ocak 2020 Çarşamba 13:52

 Gebze Barış Mahallesi ve GEPOSB’da bulunan işyerlerinde 44 gündür grevde olan işçilerin isteklerine kayıtsız kalmayan Trelloborg işvereni ile sendika arasında dün gece saatlerinde İstanbul Altunizadede bulunan Petrol-İş Genel Merkezi’nde varılan anlaşmayla, sendikanın taleplerine yakın şartlarda anlaşma yapıldı. Yapılan anlaşmaya göre ücretlerde 1,5 yıllık %34, sosyal haklarda ise ortalama %30 artış sağlandı.

10 ARALIK’TA GREVE ÇIKMIŞLARDI

Trelloborg işçileri, devam eden TİS görüşmeleri kapsamında 01.07.2019-31.06.2021 yürürlük tarihli toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taleplerimizin karşılanmaması ve uzlaşma sağlanamaması nedeniyle 10 Aralık 2019 tarihinde greve çıkmıştı. 44 gün süren grev, dün gece itibarı ile anlaşma ile sonuçlanırken, işçiler bu sabah yeniden iş başı yaptılar. Petrol-İş Sendikası Gebze Şube başkanı Eyüp Akdemir tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trelleborg’da mücadele ve dayanışma kazanmıştır. 44 gün boyunca Trelleborg grevi ve sendikamız ile dayanışma gösteren, mücadelemize destek vererek bizleri yalnız bırakmayan tüm sendikalara, emekçilere, emek dostu siyasi partilere, kuruluşlarına teşekkür ediyoruz. Denildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeGrevTrelleborgda Grev Sona Erdi
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
“İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim Çalıştayı“ yapıldı “İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim Çalıştayı“...
İŞKUR’dan Başkan Çiftçi’ye ziyaret İŞKUR’dan Başkan Çiftçi’ye ziyaret
Kocaeli'de banttan inen 100 araçtan 89'u ihraç edildi Kocaeli'de banttan inen 100 araçtan 89'u ihraç edildi
Türk biyoteknoloji ürünleri Afrika yolunda Türk biyoteknoloji ürünleri Afrika yolunda
Sivil teknolojilerde 'çıpa şirket' modeliyle atılım planı Sivil teknolojilerde 'çıpa şirket' modeliyle atılım...
Şeker, TBMM’de Kocaeli Sanayisini anlattı! Şeker, TBMM’de Kocaeli Sanayisini anlattı!
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

“İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim Çalıştayı“...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı...

Haberi Oku