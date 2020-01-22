Trelleborg'da grev sona erdi

10 ARALIK’TA GREVE ÇIKMIŞLARDI
Trelloborg işçileri, devam eden TİS görüşmeleri kapsamında 01.07.2019-31.06.2021 yürürlük tarihli toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taleplerimizin karşılanmaması ve uzlaşma sağlanamaması nedeniyle 10 Aralık 2019 tarihinde greve çıkmıştı. 44 gün süren grev, dün gece itibarı ile anlaşma ile sonuçlanırken, işçiler bu sabah yeniden iş başı yaptılar. Petrol-İş Sendikası Gebze Şube başkanı Eyüp Akdemir tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Trelleborg’da mücadele ve dayanışma kazanmıştır. 44 gün boyunca Trelleborg grevi ve sendikamız ile dayanışma gösteren, mücadelemize destek vererek bizleri yalnız bırakmayan tüm sendikalara, emekçilere, emek dostu siyasi partilere, kuruluşlarına teşekkür ediyoruz.” Denildi.