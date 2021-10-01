TSE Başkanı Şahin’den KOTO Meclisi’ne ‘standart üretiminde işbirliği’ çağrısı





MECLİS ÖNCESİ ÖZEL TOPLANTI: BİREBİR ÇÖZÜM

Kocaeli iş dünyasının çatı kuruluşu KOTO’nun Eylül Ay Meclis Toplantısı, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı Konsey Üyesi- Türk Standartları Enstitüsü Merkez (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’in katılımlarıyla gerçekleşti. Ankara’daki yoğun mesaisine KOTO için kısa bir mola veren ve Meclis Toplantısı öncesi, TSE ile doğrudan işi olan yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle özel bir toplantıda da bir araya gelen TSE Başkanı Şahin, bu toplantıda iletilen soru, sorun ve önerileri birebir cevaplama imkanı da buldu.

‘STANDART OLMAZSA OLMAZIMIZ’

Hemen akabinde gerçekleşen, KOTO Başkanı Necmi Bulut’un, Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleriyle birlikte ağırladığı meclis toplantısında TSE Başkanı Şahin, standardizasyon konusunun önemine dikkat çekerek, önemli bilgiler verdi. Hali hazırda güncel standart sayısının 37 bin 470, bu sayının 7 bin 803 tanesinin yerli olduğunu açıklayarak konuşmasına başlayan Prof. Dr. Şahin, standart sayısının arttırılması ve mevcut olanların güncellenmesi için, iş dünyasını birlikte çalışmaya davet etti. Türkiye'yi dünyanın sayılı ekonomileri arasına taşıyan iş insanlarının standartlar konusunda gösterecekleri hassasiyetle daha büyük kazanımlar elde edebileceğine vurgu yapan Şahin, “Üretimde, ticarette güçlü bir şekilde ayakta kalmak, iş hacimlerini büyütmek isteyen tüm iş insanlarımızın standart hazırlama çalışmalarını yakından takip etmeleri olmazsa olmazlarından olmuştur.

‘İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLALIM’

Rekabette üstün hale gelmek, öne çıkmak istiyorsanız ürünlerinizi belli standartlarda üretmelisiniz. Ayrıca sunduğunuz hizmetlerinizin ve üretimlerinizin standarda uygun olması gerekir. Çünkü standarda uygun üretim olmadan rekabet edemez, belirlenen hedeflerinize ulaşamazsınız. Standardı belirleyen ticaretin kuralını yazar. Bu sebeple standartların hazırlandığı süreçlere dahil olmanın iş insanlarımıza büyük katma değer sağlayacağı düşüncesindeyiz. Ayrıca belirtmek isteriz ki standardizasyon sisteminin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, standartlardan etkilenen birçok sektöre katkı sağlayacaktır. İş insanlarımızın standart hazırlama çalışmalarının yapıldığı komitelerle yakın bir diyalog, etkileşim ve iş birliği içinde olması temennimizdir” dedi.

KOTO TÜRK KAHVESİNİN ÖNÜNÜ AÇTI

KOTO olarak standartlara çok önem verdiklerini ifade ederek konuşmasına başlayan Başkan Bulut ise, Türk Kahvesi’ne kazandırılan TSE standardını hatırlatarak, “Ankara’daki yoğun programının arasında bizlere vakit ayırarak yanımızda olan Sayın Başkanımız Prof. Dr. Adem Şahin’e çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada bir kez daha altını çizmek isterim ki, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Volkan Yılmaz, Meclis Üyemiz Eray Bodur ve kahve üreticilerimiz, çok önemli bir başarıya imza atarak, yıllardır standardı olmadığı için dünya mönülerinde ‘Türk’ ismiyle yer bulamayan kahvemizin adeta önünü açtı.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Türkiye’nin 500 yıldır süregelen Türk Kahvesi geleneğinin reçetesi, bizzat odamızda düzenlenen çalıştaylar ve girişimler sonucu standarda kavuştu. Türk Kahvesinin tanıtılması ve ticari faaliyetlerine katkı sağlanması amacıyla 2019 yılında başlattığımız Türk Kahvesi Standardizasyon çalışmalarımız başarıyla sonuçlandı ve TSE 13423 Kahve Standardı ve TSE 13904 Kahve Pişirme Standardı yayımlandı. Buradan bir kez daha emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ticaretimize uluslar arası pazarlarda da hakim olmak için standartları önemsiyor ve bu alanda çalışıyoruz” dedi.



