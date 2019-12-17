TÜBİTAK SAGE, meslek lisesi mezunu personel alacak

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, malzeme ve ileri üretim teknolojileri, güç ve batarya, mekanik üretim bütünleme, sayısal elektronik tasarım, elektronik üretim ile pilot üretim planlama ve alt yüklenici yönetim birimlerinde çalışmak üzere meslek lisesi ve dengi okuların ilgili bölümlerinden mezun 29 personel alınacak.

Usta pozisyonunda istihdam edilecek personellerin görev yeri Ankara olacak. Başvuruda bulunacak adayların 25 yaşından gün almamaları ve en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmaları gerekecek.

Başvururular "kariyer.sage.tubitak.gov.tr" adresinden 30 Aralık'a kadar yapılabilecek.

Bakan Varank sosyal medyadan duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da enstitünün söz konusu ilanını Twitter hesabından "Ülkemiz savunma sanayi sektörüne katkıda bulunacak meslek lisesi mezunu arkadaşlar arıyoruz." notuyla paylaştı