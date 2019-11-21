TÜBİTAK'dan 1,6 milyar lira destek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal (fotoğrafta), Kocaeli Sanayi Odası'nın (KSO) Kasım Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı. Mandal, TÜBİKAT'ın destek projeleriyle ilgili yaptığı sunumun ardından, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, kurum olarak 2018 yılında kamu, sanayi, üniversite ve girişimci boyutunda verdikleri toplam desteğin 1,6 milyar lira olduğunu bildirdi.

Kocaeli Sanayi Odasının (KSO) Kasım Ayı Meclis Toplantısı'na katılan Mandal, TÜBİTAK'ın destek projeleriyle ilgili sunum yaptı.

Vali Hüseyin Aksoy ve KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'nun da katıldığı toplantıda Mandal, sanayicilerin sorularını da cevapladı.

Mandal, "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu"nun yerli otomobil fabrikasını Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kuracağı yönündeki basında çıkan haberlere ilişkin, yerli otomobil fabrikasının nerede kurulacağı konusundaki sürecin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde yürütüldüğünü söyledi. Mandal, sürecin, özellikle Ar-Ge boyutunun Bilişim Vadisi'nde devam ettiğini, bunun dışındaki üretim süreciyle ilgili en doğru bilgilendirmeyi bakanlığın yapacağını vurguladı.

- "Yerli otomobilde Ar-Ge boyutu daha kıymetli"

Yerli otomobilin, içerisinde birçok teknolojiyi barındıran bir alan olduğunu aktaran Mandal, şöyle konuştu:

"TÜBİTAK'ın desteği sadece bu girişim grubu özelinde değil. Türkiye'deki otomotiv sektöründeki, özellikle hızlı gelişen teknolojilerin, elektrikli araç boyutunda olsun, otonom araçlar olsun, bunlarla ilgili bu teknolojiler vasıtasıyla buradaki üretilecek olan ürünün kapasitesinin artırılmasına yönelik TÜBİTAK olarak çok desteğimiz var. Yapılacak yeni otomobilin Ar-Ge boyutu bizim için çok önemli. Bilişim Vadisi'nde bu sürecin başlatılmış olmasını çok daha kritik ve kıymetli buluyorum."

Mandal, Türkiye'de birçok firmanın, bu girişim denilen yapının, sürecin koordinasyonunda olduğunu belirterek, "Ülkemizdeki birçok firma özellikle bu bölgedeki firmalar otomobil parçasının üretimi konusunda katkı veriyor. Dolayısıyla direkt bu girişimden daha çok bunun yan sanayisini oluşturan tüm firmalarımız için de aynı süreç geçerli. Biz burada Türkiye'nin üretmiş olduğu teknolojinin katma değerinin yükseltilmesine bakıyoruz. Kocaeli'de bu anlamda en çok potansiyeli olan illerimizden bir tanesi. Bölge olarak bunu doğruluyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yüksek katma değere dönüştürmek için çalışıyoruz"

Mandal, Kocaeli'de üretilen ürünlerin daha fazla yüksek teknoloji grubuna girmesi, yüksek katma değere doğru dönüşmesini sağlamak için çalıştıklarını vurgulayarak, bunlara katkı sağlayan önemli kurumlardan birinin de TÜBİTAK olduğuna dikkati çekti.

Bir gazetecinin kurum bünyesinde verilen desteklerle ilgili sorusu üzerine Mandal, şu bilgileri verdi:

"TÜBİTAK olarak 2018 yılında kamu, sanayi, üniversite ve girişimci boyutunda verdiğimiz destek 1,6 milyar lira. Bunun içinde üniversite, sanayi boyutu var. Biz verdiğimiz desteğin yanında aynı zamanda bir proje yapma kültürüyle birlikte kendini uluslararası ortama hazırlama konusunda da bir marka değeri oluşturuyor TÜBİTAK. Dolayısıyla kurumlarımız, TÜBİTAK projesi almakla veya tamamlamakla sadece hibe desteği sağlamış olmuyor, aynı zaman da evet ben 'Türkiye'de sınırlı sayıda desteklenen projeler içinde yer aldım' noktasında kendi marka değerini oluşturuyor. Sadece Türkiye'deki ulusal kaynaklarla değil aynı zamanda özellikle Kocaeli'yi uluslararası kaynaklardan, özellikle AB çerçeve programından çok daha fazla geri dönüş alabilecek, destek alabilecek il olarak görüyoruz."

AA