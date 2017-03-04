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TÜMSİAD ÜYELERİYLE BİRARAYA GELDİ

Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Gebze Şubesi, üyeleriyle tanışma ve karşılıklı iş imkanlarını değerlendirme amacıyla birbirine yakın sektörleri dernek merkezinde bir araya getirmeye devam ediyor. Düzenlenen tanışma kahvaltısı TÜMSİAD Gebze Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Mercan tarafından organize edildi.

TÜMSİAD ÜYELERİYLE BİRARAYA GELDİ

04 Mart 2017 Cumartesi 16:44

 

   TÜMSİAD Gebze Şube Başkanı Ensar Korkmaz, kahvaltı ve karşılıklı diyalog şeklinde yapılan bu toplantılarla TÜMSİAD üyelerinin birbirleriyle olan ticaret hacimlerini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Yönetim kurulu üyelerinin organize ettiği programlara mevcut üyelerinin yanı sıra, yeni üye adaylarının da davet edildiğini belirten Başkan Korkmaz, onların da TÜMSİAD ailesiyle tanışma fırsatı bulduklarını ifade etti. 

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