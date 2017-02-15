Ziyarette KOSGEB destekleri başta olmak üzere, çeşitli desteklerden üyelerinin bilgilendirilmesi noktasında TÜMSİAD olarak girişimcilik eğitimi, seminer ve ortak proje geliştirilmesi konularında yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. TÜMSİAD Gebze Şube Başkanı Ensar Korkmaz, TÜMSİAD Gebze Şubesi olarak girişimcilik eğitimine çok önem verdiklerini, eğitime başvuran adayların iş fikirlerinin önemsendiğini ve şimdiye kadar 18 tane girişimcilik eğitimi yaptıklarını ve bu eğitimlerden iş sahibi olan girişimcilerin oranının yüksek olduğunu, 2017 yılında da girişimcilik eğitimlerine devam etmek istediklerini belirtti.
TÜMSİAD’dan KOSGEB’e ziyaret
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Gebze Şubesi, KOSGEB Kocaeli OSB Müdürü Hakan Demirci’yi ziyaret etti.
Ziyarette KOSGEB destekleri başta olmak üzere, çeşitli desteklerden üyelerinin bilgilendirilmesi noktasında TÜMSİAD olarak girişimcilik eğitimi, seminer ve ortak proje geliştirilmesi konularında yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. TÜMSİAD Gebze Şube Başkanı Ensar Korkmaz, TÜMSİAD Gebze Şubesi olarak girişimcilik eğitimine çok önem verdiklerini, eğitime başvuran adayların iş fikirlerinin önemsendiğini ve şimdiye kadar 18 tane girişimcilik eğitimi yaptıklarını ve bu eğitimlerden iş sahibi olan girişimcilerin oranının yüksek olduğunu, 2017 yılında da girişimcilik eğitimlerine devam etmek istediklerini belirtti.