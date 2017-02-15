TÜMSİAD’dan KOSGEB’e ziyaret

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Gebze Şubesi, KOSGEB Kocaeli OSB Müdürü Hakan Demirci’yi ziyaret etti.

Tanışma ve hayırlı olsun temennilerinin dile getirildiği ziyarette TÜMSİAD Gebze Şube Başkanı Ensar Korkmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Muhteren Çay, Yusuf Ekinci, Mustafa Akıncı, Murat Şadoğlu, Seyfettin Işık ve Şube Genel Sekreteri Önder Arslan yer aldı.



Ziyarette KOSGEB destekleri başta olmak üzere, çeşitli desteklerden üyelerinin bilgilendirilmesi noktasında TÜMSİAD olarak girişimcilik eğitimi, seminer ve ortak proje geliştirilmesi konularında yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. TÜMSİAD Gebze Şube Başkanı Ensar Korkmaz, TÜMSİAD Gebze Şubesi olarak girişimcilik eğitimine çok önem verdiklerini, eğitime başvuran adayların iş fikirlerinin önemsendiğini ve şimdiye kadar 18 tane girişimcilik eğitimi yaptıklarını ve bu eğitimlerden iş sahibi olan girişimcilerin oranının yüksek olduğunu, 2017 yılında da girişimcilik eğitimlerine devam etmek istediklerini belirtti.

KOSGEB OSB Müdürü Hakan Demirci, TÜMSİAD’ın önemli ve büyük bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi. TÜMSİAD’ın kendilerini ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren KOSGEB Müdürü Demirci, KOSGEB olarak KOBİ’lere olan desteklerinin devam ettiğini, 20 Şubat 2017 son başvuru tarihli ve 50 bin TL üst limitli 2017 yılı “Sıfır Faizli Kredi” desteğinin başladığını anlattı. Bu krediden yararlanmak isteyen işletmelerin KOSGEB veri tabanına kayıtlı, yıllık net satışı 1 milyon TL’nin altında olması ve çalışan sayısının da 10 kişiden az olmasının gerektiğini sözlerine ekledi.