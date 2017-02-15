TÜRKİYE'de BİR İLK DAHA!

Türkiye de büyüklüğü ve kapsamıyla dünyada da ilk olacak bir proje gerçekleştiriliyor.

3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Mali Teklif İhalesi'ne 5 grup teklif verdi. İstanbul Boğazı'nın altından geçecek söz konusu tünelde, tek tüpte hem karayolu hem de demiryolu bulunacak.

Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Ilgaz Tüneli gibi dev projeleri hayata geçiren Türkiye, 2023 vizyonunun önemli kilometre taşlarından olan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi için de düğmeye bastı.

İstanbul trafiğini rahatlatmak amacıyla hazırlanan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nde etüt, proje ve mühendislik hizmetleri için bugün yapılan Mali Teklif İhalesi'ne 5 firma tekliflerini sundu.

Proje bedeli yaklaşık 30 milyon lira olarak belirlenen ve bu yıl için 7 milyon 500 bin lira ödenek ayrılan etüt, proje ve mühendislik hizmetleri kapsamında, karada ve denizde derin sondaj çalışmaları yapılarak, zemin verileri belirlenecek. İstanbul Boğazı'nın altından geçecek söz konusu tünelde, tek tüpte hem karayolu hem de demiryolu bulunacak. Tünelde, orta katta geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu, üst ve alt katta da lastik tekerli araç geçişine uygun iki şeritli yol bölümleri olacak.

DÜNYADA BİR İLK OLACAK

Büyüklüğü ve kapsamıyla dünyada ilk olacak projenin birinci ayağı, Avrupa Yakası'nda E-5 aksında İncirli'den başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu Yakası'nda Söğütlüçeşme'ye kadar uzanan hızlı metro sisteminden, ikinci ayağı ise Avrupa Yakası'nda TEM otoyolu aksında Hasdal kavşağından başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu Yakası'nda Çamlık Kavşağı'na bağlanan 2x2 şeritli karayolu sisteminden oluşacak.

14 DAKİKADA ASYA-AVRUPA GEÇİŞİ

Tünel, TEM otoyolu, E-5 karayolu, Kuzey Marmara otoyolu ve 9 metro hattıyla entegre edilecek. Tünelin kullanıma geçmesiyle Avrupa Yakası'nda İncirli'den, Anadolu Yakası'nda Söğütlüçeşme'ye, 31 kilometre uzunluğunda 14 istasyondan oluşacak hızlı metroyla yaklaşık 40 dakikada ulaşılacak. Avrupa Yakası'nda Hasdal kavşağından Anadolu yakasında Çamlık kavşağına karayoluyla yaklaşık 14 dakikada geçilecek. Hattan günde 6.5 milyon yolcu yararlanacak.