EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TÜRKİYE'de BİR İLK DAHA!

Türkiye de büyüklüğü ve kapsamıyla dünyada da ilk olacak bir proje gerçekleştiriliyor.

TÜRKİYE'de BİR İLK DAHA!

15 Şubat 2017 Çarşamba 12:44

 

3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Mali Teklif İhalesi'ne 5 grup teklif verdi. İstanbul Boğazı'nın altından geçecek söz konusu tünelde, tek tüpte hem karayolu hem de demiryolu bulunacak.


Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Ilgaz Tüneli gibi dev projeleri hayata geçiren Türkiye, 2023 vizyonunun önemli kilometre taşlarından olan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi için de düğmeye bastı.

 

İstanbul trafiğini rahatlatmak amacıyla hazırlanan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nde etüt, proje ve mühendislik hizmetleri için bugün yapılan  Mali Teklif İhalesi'ne 5 firma tekliflerini sundu.

 

Proje bedeli yaklaşık 30 milyon lira olarak belirlenen ve bu yıl için 7 milyon 500 bin lira ödenek ayrılan etüt, proje ve mühendislik hizmetleri kapsamında, karada ve denizde derin sondaj çalışmaları yapılarak, zemin verileri belirlenecek. İstanbul Boğazı'nın altından geçecek söz konusu tünelde, tek tüpte hem karayolu hem de demiryolu bulunacak. Tünelde, orta katta geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu, üst ve alt katta da lastik tekerli araç geçişine uygun iki şeritli yol bölümleri olacak.

 

DÜNYADA BİR İLK OLACAK

 

Büyüklüğü ve kapsamıyla dünyada ilk olacak projenin birinci ayağı, Avrupa Yakası'nda E-5 aksında İncirli'den başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu Yakası'nda Söğütlüçeşme'ye kadar uzanan hızlı metro sisteminden, ikinci ayağı ise Avrupa Yakası'nda TEM otoyolu aksında Hasdal kavşağından başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu Yakası'nda Çamlık Kavşağı'na bağlanan 2x2 şeritli karayolu sisteminden oluşacak.

 

14 DAKİKADA ASYA-AVRUPA GEÇİŞİ

 

Tünel, TEM otoyolu, E-5 karayolu, Kuzey Marmara otoyolu ve 9 metro hattıyla entegre edilecek. Tünelin kullanıma geçmesiyle Avrupa Yakası'nda İncirli'den, Anadolu Yakası'nda Söğütlüçeşme'ye, 31 kilometre uzunluğunda 14 istasyondan oluşacak hızlı metroyla yaklaşık 40 dakikada ulaşılacak. Avrupa Yakası'nda Hasdal kavşağından Anadolu yakasında Çamlık kavşağına karayoluyla yaklaşık 14 dakikada geçilecek. Hattan günde 6.5 milyon yolcu yararlanacak.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
Türkiyeİlk
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İşsize 50 bin TL İşsize 50 bin TL
1,5 Milyon Kişiye İş 1,5 Milyon Kişiye İş
Otogaza indirim geldi Otogaza indirim geldi
KOSGEB’den sıfır faizli kredi KOSGEB’den sıfır faizli kredi
Gebze İşkur Seferberlik Başlattı Gebze İşkur Seferberlik Başlattı
HERŞEY TÜRKİYE İÇİN ! HERŞEY TÜRKİYE İÇİN !
Yukarı Çık

İşsize 50 bin TL
İşletme kurmak isteyen işsizlere müjde.

Haberi Oku