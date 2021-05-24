Türkiye'den Çin'e gidecek 6'ncı ve 7'nci ihracat trenleri Kocaeli'den yola çıktı
Türkiye'den Çin'e gidecek 6'ncı ve 7'nci ihracat trenleri Kocaeli'den yola çıktı
24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:41
Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan 6'ncı ve 7'nci Çin ihracat blok trenleri, Kocaeli'den yola çıktı. TCDD Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia iş birliğiyle Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Kazakistan'dan geçecek trenler, toplam 8 bin 693 kilometre kat ederek yaklaşık iki haftada Çin'in Şian kentine ulaşacak.