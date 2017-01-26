Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 firmanın 8'i Kocaeli'den

BULUT VE DOĞAN: ŞİRKETLERİMİZİ KUTLUYORUZ
Listede İstanbul'dan 39, Kocaeli'nden 8, İzmir'den 7, Adana, Ankara ve Antalya'dan 5'er, Gaziantep'ten 4, Bursa ve Kayseri'den 3'er şirket yer aldı. Türkiye 100’de Kocaeli’den 8 şirketin yer almasının, Kocaeli’nin ekonomik gücünü bir kez daha gösterdiğini ifade eden KOTO Başkanı Necmi Bulut ile Meclis Başkanı Akın Doğan konuya ilişkin değerlendirmesinde, “İlk 3’te 2 firmamızın yer alması bizleri daha da gururlandırmıştır. Şirketlerimizi kutluyoruz, önümüzdeki dönemde bu sayının daha da artacağını biliyoruz” dedi.
İLK 3’TE 2 KOCAELİLİ FİRMA
Satışlarını 3 yılda yüzde 4 bin 473 oranında artıran Antalya firması Ares Tersanecilik listede ilk sırayı alırken, yüzde 2 bin 829 arttıran Kocaeli firması Best Modüler Mobilya 2., yüzde bin 685 artıran bir başka Kocaeli firması Es Group Denizcilik 3. sırada yer alıyor.
LİSTEDE YER ALAN KOCAELİLİ ŞİRKETLER SIRASIYLA;
Best Modüler Mobilya İmalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
Es Group Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Haldız İnşaat Otomotiv ve Ticaret A.Ş.
Çukurova Yalıtım Çatı Kaplama ve Plastik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Göçmen Börek Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Meb Metal Ve Bileşikleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Plascam Plastik Oto Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yağmur İskele İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.