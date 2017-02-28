Türkiye'nin ihracatı yüzde 18,1 arttı

Türkiye'nin ihracatı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 artarak 11 milyar 278 milyon dolara, ithalat yüzde 15,9 artışla 15 milyar 586 milyon dolara çıktı.





Türkiye'nin ihracatı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 artarak 11 milyar 278 milyon dolara, ithalat yüzde 15,9 artışla 15 milyar 586 milyon dolara çıktı. Ocakta dış ticaret açığı ise yüzde 10,3 artarak 4 milyar 309 milyon dolara yükseldi.



Dış ticaret açığı %10,3 arttı



Ocak ayında dış ticaret açığı %10,3 artarak 4 milyar 309 milyon dolara yükseldi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Ocak ayında %71 iken, 2017 Ocak ayında %72,4'e yükseldi.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %4,5 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat %4,5, ithalat %0,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %17, ithalat %9 arttı.

Avrupa Birliği’ne ihracat %12 arttı



Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Ocak ayında %49,6 iken, 2017 Ocak ayında %47 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre %12 artarak 5 milyar 302 milyon dolar olarak gerçekleşti.



En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu



Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Ocak ayında 1 milyar 122 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 684 milyon dolar ile Irak, 676 milyon dolar ile İngiltere ve 655 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.



İthalatta ilk sırayı Çin aldı



Çin'den yapılan ithalat, 2017 yılı Ocak ayında 1 milyar 851 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 480 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 187 milyon dolar ile Almanya ve 734 milyon dolar ile ABD izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %2,7 oldu



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ocak ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %92,9’dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %33,6’dır.



Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı %15,8 oldu



İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %77,5’tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2017 Ocak ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %15,8, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %42,2’dir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın ocak ayında yüzde 71 iken bu yılın aynı ayında yüzde 72,4'e yükseldi