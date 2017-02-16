Türkiye'ye Yatırımlar Kesilmiyor!

İçerideki ve dışarıdaki algı operasyonlarına rağmen Türkiye’ye yatırım iştahının kesilmediği somut olarak ortaya çıktı. Çinliler OSB’lerde 3 bin parsel kapattı. İranlı firma ilaç yatırımı yapacak, Almanlar Van’a fabrika kuruyor.

'ye

yönelik algı operasyonlarına sermaye piyasalarına giriş yaparak yanıt veren

lar şimdi de doğrudan

a yöneldi. Hükümetin açıkladığı 'Cazibe Merkezleri' projesini de fırsat bilen yabancı işadamları Türkiye'ye akın ediyor. Çinli firmalar Türkiye'nin çeşitli illerindeki OSB'lerden 3 bin parsel kapattı. 53 Çinli firma da Kalkınma Bakanlığı'na başvuru yaptı. Alman işadamlarından oluşan bir grup Van'da iş makinesi üretimi için kolları sıvadı. İranlı CinnaGen, kutusu 10-20 bin dolar arası satılan biyoteknolojik ilaçları üretmek için Türkiye'ye geldi. Yerli yatırımcıların turizm yatırımları da hız kesmeden devam ediyor. Zor geçen yıla rağmen turizmde 3 milyar TL'lik yatırım teşvik başvurusu yapıldı. Yatırımlarda Arap turistlerin ilgi gösterdiği Karadeniz öne çıktı.

Çin'in 2015'te devlet politikası olarak startını verdiği 'yatırımlarda küreselleşme' atağında aslan payı Türkiye'ye akmaya başladı. Son dönemde sessiz sedasız Türkiye'ye gelen çok sayıda Çinli firma, Organize Sanayi Bölgeleri'nden (OSB) 3 bine yakın parsel aldı. Siirt'ten Çorum'a, Yozgat'tan Konya, Balıkesir, Kars ve Denizli'ye kadar çok sayıda şehre yatırıma hazırlanan Çinli firmalar, elektronik, tekstil, gıda, madencilik ve enerji sektörüyle ilgileniyor.

Edinilen bilgilere göre, son bir ay içinde 53 Çinli firma da Cazibe Merkezleri Projesi'nden yararlanmak için Kalkınma Bakanlığı'na başvuru yaptı. Bu firmalardan 14'ünün Türkiye'de halihazırda yatırımı bulunuyor. Geri kalan 39 firma ise sıfırdan giriş yapanlar. Çinli Umitomo'nun plastik enjektör fabrikası için Yozgat'a, güneş enerji panelleri üreticilerinden Blue Carbon'un Aydın'a, tekstil devi Jely'nin Siirt ve Niğde'ye yatırım yapacağı öğrenildi. Anbang (sigorta), CGBC Holding (müteahhitlik), Zhejiang Energy (enerji), Haerbing (tekstil), Realta Text (tekstil), HNA Tourism Group (turizm), Hvo Medical (ilaç) ve Suzhou Defeng (maden) de yatırım planlarını Türkiye'ye kaydıran firmalar arasında. Çinli firmaların ilgisinin artmasında ICBC'nin Türkiye'ye gelmesinin etkili olduğunu anlatan Türk-Çin İpekyolu Derneği Başkan Yardımcısı Demokan Eren, "Türkiye'nin yeni dönemdeki en büyük

k kozlarından birisi Çin olacak" dedi.

Zor bir yılı geride bırakan turizm sektöründe de yaşanan turist kaybına rağmen yatırım iştahı kesilmiyor. Türkiye Otelciler Birliği'nin (TUROB) raporuna göre, 2016'da 42 ilde toplam 39 bin 673 yataklı 187 otel yatırımı için 2 milyar 928 milyon TL tutarında yatırım teşvik başvurusu yapıldı.

KARADENİZ

Yatırım pastasından en büyük payı İstanbul, Muğla ve Antalya aldı. İstanbul'da 572.6 milyon TL'lik 6 bin 514 yataklı 32 otel projesi için teşvik alınırken, Antalya'da alınan teşvik tutarı 7.793 yataklı 16 otel için toplam 524.3 milyon TL oldu. Üçüncü sıradaki Muğla'da ise 4 bin 244 yataklı 20 otel için 365.4 milyon TL'lik yatırım yapılacak. Yatırımlarda Karadeniz Bölgesi'ndeki artış da dikkat çekti. Bölgede 86 milyon TL'lik yatırımla 12 otelin yapıldığı Trabzon öne çıkarken, bunu 55 milyon TL'lik yatırımla 3 otelin yapıldığı Bolu ve 18 milyon TL'lik yatırımla 5 otelin yapıldığı Ordu takip etti. TUROB Başkanı Timur Bayındır, bu yatırım talebinde Körfez Bölgesi'nden gelen turist sayısındaki artışın önemli bir rolü bulunduğuna dikkat çekti. Bayındır, "Yatırımların 42 ile yayılması önemli. Karadeniz'de ihtiyaç var ancak yığılma olmaması lazım" dedi.

Ortadoğu

ve Kuzey Afrika

Bölgesi'nin (MENA)

en büyük ilaç firması

İranlı CinnaGen, kutusu

10-20 bin dolar

arası satılan biyoteknolojik

ilaçları üretmek

için Türkiye'ye

geldi. Şirket, 30 milyon

dolarlık yatırımla TekirdağÇerkezköy

Organize Sanayi

Bölgesi'nde temel atacak.

Yatırımın ikinci fazında da

Türkiye'de üretilmeyen ilaçların

teknolojisi getirilecek.

TEMUZ

CinnaGen'in Group

CEO'su Haleh Hanedifar,

"Türkiye'ye yapacağımız

yatırımın birinci fazı 30 milyon

dolar. Ama getireceğimiz

know-how'la 100 milyon

dolarlık değer olacak.

Şu anda Türkiye'nin 1 milyar

dolarlık biyoteknolojik

ilaç ithalatı var.

Bizim yapacağımız

yatırım Türkiye'nin

bu alandaki ithalatının

yüzde 60'ını

karşılayacak" dedi.

Türkiye'ye yatırım

kararını 15

Temmuz darbe girişimi

öncesi aldıklarını ve

bu olaydan sonra da değiştirmeyi

hiç düşünmediklerini

vurgulayan Hanedifar,

"Darbe girişimini bir gecede

püskürten bir halkın demokrasiye

ne kadar bağlı olduğunu

gördük. Bu nedenle

yatırım için daha istekliyiz"

diye konuştu. Şirketin

Türkiye CEO'su Dr. Ferhat

Farşi de "Türkiye, sadece bir

ilaca yıllık 120 milyon dolar

ödüyor. Bu ilacı Türkiye'de

geliştirmek istiyoruz. Kutusu

10-20 bin dolar olan ilaçları

üreteceğiz. 20 ülkeye ihracatı

buradan yapacağız" dedi.

Almanya'da bir grup işadamı 'Cazibe Merkezleri Programı' kapsamında Van'a gelerek Organize ve Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu. Almanlar, ilk etapta 150 kişinin

edileceği iş makinesi üretimi konusunda çalışma başlattı. Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Bozkurt, "Bu yatırımların arkasından çok daha büyük şirketler gelecek. Bu girişim aynı zamanda yerli yatırımcıyı da cesaretlendirecek. Talepleri fırsata çevirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.